「像被蓋一坨油麵」基隆田寮河路樹遭菟絲子入侵 民眾盼搶救

基隆市區仁一、信一路田寮河兩側行道樹，是市民主要運動、休閒場域，去年起有4棵榕樹、茄苳遭菟絲子寄生，整棵樹黃了一大片，由於不斷感染擴大，民眾擔心會枯死請市府救護。市府表示，已清除救治4次，但還是一直長出來，會再增加修剪頻率來防止菟絲子擴散，避免路樹枯死。

都發處公園管理科承辦人員蘇文廣說，去年夏天就已經發現，當時派工拔除，但經過1周又長出來，民眾也有反映，經強力修剪移除，但都沒多久又出現，十分困擾。

蘇文廣表示，今年3到5月又全部長出來，樹梢黃了一大片，多次強力修剪仍沒有用，原本想移除，但後續與市府產發處溝通後，決定暫緩移除，改以增加修剪頻率來防治菟絲子擴散。

蘇文廣說，用藥可能會比較有用，但因田寮河兩側每天民眾運動非常頻繁，擔心影響到民眾，因此不考慮採用。

市府說，菟絲子是屬於一種全寄生性植物，成長速度非常快，影響植物行光合作用，被寄生的樹木會慢慢枯死，很難對付。植株大略呈黃色，外觀如藤蔓卻無葉片，整體只看纏繞寄生，以逆時針方向纏繞攀附於寄主，莖側會產生吸器，分泌酵素入侵寄主植物，吸取寄主的水分養分，斷掉與地下部根的連結。

民眾說，原本以後垂下來的榕樹的氣根，後來才發現是莬絲子，乍看之下就像是被一大坨油麵給覆蓋住，原本應該茂盛的行道樹都蓋住，擔心路樹因此死亡，希望市府趕快救樹。