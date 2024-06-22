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新聞眼／電動車之亂 市長保衛戰再陷危機

聯合報／ 記者游明煌
基隆市機車商業同業公會百餘業者日前到市政府抗議，要求市長停止送電動車，已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊。記者游明煌／攝影
基隆市機車商業同業公會百餘業者日前到市政府抗議，要求市長停止送電動車，已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊。記者游明煌／攝影

基隆市民為了搶免費電動車徹夜排隊，再度引發電動車之亂，市長謝國樑輕忽負面效應，事實上他上任之後有機會把政策配套做好，卻屢釀危機，如同東岸商場等爭議；市長再度道歉，只是繼續損耗主帥能量，恐怕助長罷免之風。

「要一輛電動車這麼難嗎，半夜排隊才有名額，好意都變壞意了，不能周全一點嗎？難怪有人要去連署。」昨一早到區公所排隊的林姓市民搶不到名額，他的抱怨道出不少人心聲。

謝國樑的電動車政策，申請資格、條件、方案一變再變，最後連公益、汰舊的門檻都捨棄，加上又預告有新方案，改為回復汰換舊車者才能申請，引發預期心理，因而出現爆量排隊申請人龍，因市府無法負荷改為限量，由於缺乏配套，任由市民先搶先贏，有人排了三天也沒等到，難免怒火中燒。

2.0版方案引發電動車之亂，回顧從3月至今，並不是沒有時間規畫，只是團隊輕忽，欠缺橫向溝通和聯繫。現在科技發達，網路申請、電腦抽籤、分流申請等，只要有公平的方式，民眾多可接受，市府卻用最不經濟的方式讓民眾餵蚊子熬夜到天明；且一次排隊申請完也就算了，卻分成二周、每天只有20人，形同凌遲。

謝國樑好心卻壞事，就像東岸商場爭議一樣，明明是護衛市府的資產，卻因為強勢手段，又輕忽年輕人的不同意見，最後燒成罷免案，如今成為藍綠罷免風波的指標案件，但謝國樑似乎沒有學到教訓。

電動車之亂除充電樁、停車位不足配套不足，還有傳統機車行走上街頭抗議要求暫停的風波，如今排隊之亂再添柴火，罷免謝國樑案恐燒得更旺。罷免連署剩不到1萬份就可進入實質投票，市府團隊還不上緊發條，輕忽電動車之亂的後座力，市長保衛戰恐怕更艱難。

罷免 謝國樑 電動

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