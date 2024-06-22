基隆電動車2.0 搶名額熬夜排隊

基隆青年電動車2.0方案因條件放寬，每個人都可申請，申請量破萬件、預算也即將用盡，各區公所改為限量申請，引發民眾熬夜排隊，還出現「代排費」怪象，民眾抱怨連連。市長謝國樑昨鞠躬致歉，表示會再思考更好的方法調整。

青年電動車2.0方案3月29日起受理申請，每輛車體補助3萬3千元及月資費，受理逾萬件超乎預期，本月14日訂出限額，除安樂區每日可達30件外，其他區皆為每日限量20件。

昨天上午7點多，信義區公所已超過20人排隊，排第一位的王姓男子說，他想申請光陽125那款，前晚8點多就來排隊，因為想搶到名額也沒辦法，隨身帶吃的、椅子熬夜到天亮，「很累，但為了免費電動車只好拚一晚。」

排在第二名的婦人說，她前晚9點就來排為小孩申請，下周聽說名額要改為10人更少，因此搶先來排。

各區公所採限額後，有的人因為占位後先回家再來，與其他人為誰先誰後吵不停，甚至傳出有找人代排，一小時200到500元不等。

議員施偉政說，前晚11點半到場發防蚊貼片給排隊民眾，看到晚上12點現場的20個名額就已經被排滿，政策配套不周，讓民眾飽受蚊蟲叮咬、熬夜之苦。

「我心裡也非常過意不去。」謝國樑表示，過去沒限額，每天申請件數可以到上千件，市府沒有辦法應付，也沒有相關預算；他非常抱歉，看了民眾排隊也於心不忍，將思考更好的方法調整，讓民眾不要這麼受累。

基隆市議長童子瑋指出，市長已經道歉，應趕緊應對，提醒市府團隊，下半年因為大量的電動車潮，會衍生充電、停車等問題，未來基隆應有更需要推動的建設，應思考明年度政策是否通盤檢討調整。

童子瑋說，基隆預算在沒有「願景」的狀況下，直接轉為電動機車大放送，對這個城市是否有建設性的幫助，值得省思；他認為即使預算已經通過，但政策還是能修正，希望市府妥善思考，保留政策彈性。

環保局表示，預計10月有新方案，會加入汰舊條件，也改採一次性補助車體，沒補助月資費，也不限廠牌。