聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭全面汰換國中小課桌椅 後年完成全縣100校

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣課桌椅上次全面汰換已是2009年，多數超過使用期限近10年，縣府去年開始每年編列約1000萬元預算，逐年全面汰換，預計後年完成全縣100所國中小的課桌椅，昨辦移撥啟用記者會，新的課桌椅分為13種型號，適用各種身高的學生。

宜蘭大多數國中小使用傳統木製課桌椅，使用年限約5到8年，2009年汰換以來，只有少數學校如黎明國小、蓬萊國小或部分專科教室，得到民間贊助換成新式課桌椅，其餘學生都得使用老舊的課桌椅。

縣府去年開始啟動汰換計畫，每年編列800到1000萬元預算，逐年分年級全面汰換為新的木製課桌椅，去年已汰換國小、國中1年級，今年6月更新國小、國中2年級，昨在冬山國小辦啟用儀式，縣長林姿妙說，本次訂製專屬宜蘭孩子的課桌椅，提供更舒適、安全與友善的學習條件。

教育處指出，縣內國中小學生約3萬人，每套新課桌椅約1500元，總預算4500萬元要分成數年編列，預計2026年更新完畢；這次更換的課桌椅全部以人造林製成，符合環境永續精神，有常規型號6種和特殊型號7種，適用身高從110公分到180公分以上，依各校呈報的學生身高分布提供。

新的課桌椅仍是木製課桌椅，非新式的可調式課桌椅。教育處表示，多數學校比較習慣木製課桌椅，且宜蘭氣候多雨，新式課桌椅有易鏽、耐久性與零件更換不易等問題，因此最後選擇傳統木製課桌椅

宜蘭 小學生

延伸閱讀

宜蘭太熱…五結鄉中午超過32度 七旬婦疑中暑送醫不治

宜蘭童玩節護照百元無限暢遊　近3萬人申請延長到後天

宜蘭縣全面汰換課桌椅 13種型號預計2026更換完畢

有利颱風生成環境何時建立？ 賈新興：7月下旬後半成型

相關新聞

基隆電動車2.0 搶名額熬夜排隊

基隆青年電動車2.0方案因條件放寬，每個人都可申請，申請量破萬件、預算也即將用盡，各區公所改為限量申請，引發民眾熬夜排隊...

宜蘭全面汰換國中小課桌椅 後年完成全縣100校

宜蘭縣課桌椅上次全面汰換已是2009年，多數超過使用期限近10年，縣府去年開始每年編列約1000萬元預算，逐年全面汰換，...

新聞眼／電動車之亂 市長保衛戰再陷危機

基隆市民為了搶免費電動車徹夜排隊，再度引發電動車之亂，市長謝國樑輕忽負面效應，事實上他上任之後有機會把政策配套做好，卻屢...

基隆市府擬送鄰長電動機車 內政部：應審慎研處

基隆市政府編列追加預算，擬送里鄰長公務電動機車，其中鄰長部分引爭議。內政部函釋，認為鄰長非屬地方制度法所定的職務，與里長...

大日向基市府要求給付5千萬敗訴 NET聲明：不解、遺憾

基隆市東岸商場重新招商案引發爭議，市府和原廠商大日公司、協力廠商主富NET公司對簿公堂，多起官司審理中。大日訴請市府給付...

基隆要發鄰長電動車內政部打臉？綠議員、市府各說各話

基隆市政府追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動車，每輛評估要8萬元，其中164輛供區公所、里幹事使用，但其中205輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。