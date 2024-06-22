宜蘭全面汰換國中小課桌椅 後年完成全縣100校

宜蘭縣課桌椅上次全面汰換已是2009年，多數超過使用期限近10年，縣府去年開始每年編列約1000萬元預算，逐年全面汰換，預計後年完成全縣100所國中小的課桌椅，昨辦移撥啟用記者會，新的課桌椅分為13種型號，適用各種身高的學生。

宜蘭大多數國中小使用傳統木製課桌椅，使用年限約5到8年，2009年汰換以來，只有少數學校如黎明國小、蓬萊國小或部分專科教室，得到民間贊助換成新式課桌椅，其餘學生都得使用老舊的課桌椅。

縣府去年開始啟動汰換計畫，每年編列800到1000萬元預算，逐年分年級全面汰換為新的木製課桌椅，去年已汰換國小、國中1年級，今年6月更新國小、國中2年級，昨在冬山國小辦啟用儀式，縣長林姿妙說，本次訂製專屬宜蘭孩子的課桌椅，提供更舒適、安全與友善的學習條件。

教育處指出，縣內國中小學生約3萬人，每套新課桌椅約1500元，總預算4500萬元要分成數年編列，預計2026年更新完畢；這次更換的課桌椅全部以人造林製成，符合環境永續精神，有常規型號6種和特殊型號7種，適用身高從110公分到180公分以上，依各校呈報的學生身高分布提供。

新的課桌椅仍是木製課桌椅，非新式的可調式課桌椅。教育處表示，多數學校比較習慣木製課桌椅，且宜蘭氣候多雨，新式課桌椅有易鏽、耐久性與零件更換不易等問題，因此最後選擇傳統木製課桌椅