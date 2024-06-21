基隆市府擬送鄰長電動機車 內政部：應審慎研處

基隆市政府編列追加預算，擬送里鄰長公務電動機車，其中鄰長部分引爭議。內政部函釋，認為鄰長非屬地方制度法所定的職務，與里長有別，市府應審慎研處。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，依據內政部函示全文，並無否定，而是希望市府審慎研處。市府將依循內政部函示及市府一貫的謹慎作為，審慎研處後續規劃。

基隆市政府編列追加預算，打算採購區公所、里長和鄰長用電動機車，其中鄰長電動機車為全台首創，市議會6月12日審查後通過預算，但要求鄰長電動機車須待內政部核准後，才可採購。

民進黨籍基隆市議員許睿慈今天指出，她在5月14日質詢時就提醒市府民政處，根據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，未在條例內規定者不得編列相關預算，要求民政處應先撤回里鄰長發放電動機車的追加預算案，也要求市府應該向行政院主計總處與內政部確認適法性後，再編列預算。

許睿慈指出，依據內政部最近函釋指出，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，地方政府不得編列預算補助或購贈機車給村里長；如村里長有購置機車的公務需要，應由鎮市區公所依法採購並納為財產管理，基隆市府應衡酌施政優先順序、財政情況依法辦理。

她說，內政部也提到，鄰長因非屬地方制度法規定的法定職務，屬於地方政府民眾志願參與的榮譽職，鄰長的定位屬性與服務內容，與里長有別，應衡酌適法性，並考量施政優先順序、財政情況、樽節原則與社會觀感，再審慎研處。