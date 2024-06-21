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挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

日本藥商捐花蓮災民地震包 為防災獻心力

中央社／ 花蓮縣21日電

403地震重創花蓮，仍在逐步重建，日本藥品廠商今天捐贈2000個地震包及4000瓶保健食品，支持花蓮災民，花蓮縣府指出，將發放給紅、黃單災民每戶1份。

日本合利他命製藥海外事業部部長油井柾高今天率領團隊到花蓮縣府，捐贈2000份防災地震包及4000瓶維他命C，放置緊急醫療用品、手電筒、雨衣等物資，也有指引清單，供民眾依指示增加食物及飲用水。

油井柾高致詞指出，花蓮是地震頻發的地區，希望透過物資捐贈，表達對災區的支持，台灣和日本友誼深厚，也向世界展示，當朋友遇到困難時，如何自然地互相支持。

花蓮縣消防局搜救人員及受災戶出席捐贈儀式，花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝來自各地的善心，無論是捐資或捐款，都給予花蓮最強大的後盾力量支撐。

徐榛蔚說，目前還有近2000戶災民正在重建或修繕，會將會將地震包發放給紅、黃單受災戶，把愛送進花蓮。

地震 日本 花蓮

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