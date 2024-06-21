大日向基市府要求給付5千萬敗訴 NET聲明：不解、遺憾

基隆市東岸商場重新招商案引發爭議，市府和原廠商大日公司、協力廠商主富NET公司對簿公堂，多起官司審理中。大日訴請市府給付增建2至4樓費用5000萬元今天敗訴。主富NET公司今晚發聲明表示，宣判內容令人不解、深表遺憾。

法官今天駁回大日公司請求，主要認定大日提出兩造間之委託營運契約內容，均未有市府委由大日改建東岸停車場、興建增建物，並由市府負擔必要費用之約定。

NET表示，NET是基於與大日公司間的租賃契約，獨力付費委託建築師及營造團隊設計、規畫並建造東岸商場2到4樓，大日公司並未出資，NET已於相關案件中提出工程承攬契約及付款單據等，證明NET是獨資興建2到4樓，有建物所有權。

NET說，至於大日公司與基隆市政府間有何約定，公司並不知悉，自不得任意拘束NET公司。

NET並指出，大日公司訴請基隆市政府給付東岸商場增建費用訴訟案，因NET非該訴訟案當事人，該判決對公司不生效力，法院從未通知NET參加訴訟或陳述意見。NET質疑，法院如何在本案中認定由NET獨資建造的建物，可任由大日公司與基隆市政府可私下約定為基隆市政府所有？在未曾向NET求證之前提下，為什麼可以直接認定是興建東岸商場的出資者，實在令人不解。

NET表示，對判決結果深表遺憾，期待未來司法機關能夠更秉持依法且公平審判原則，來解決相關爭議。

基隆市政府今晚尚未回應，表示目前市府和由律師研究中，預計之後會由律師發言。