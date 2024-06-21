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基隆要發鄰長電動車內政部打臉？綠議員、市府各說各話

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆要發鄰長電動車內政部打臉？綠議員、市府各說各話。本報資料照片
基隆要發鄰長電動車內政部打臉？綠議員、市府各說各話。本報資料照片

基隆市政府追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動車，每輛評估要8萬元，其中164輛供區公所、里幹事使用，但其中205輛是提供鄰長申請使用，創全國之先。民進黨議員許睿慈今天出示內政部回覆公文，認為預算違反里長事務補助費補助條例規定，但市府回應，內政部並無否定，會審慎研處後續規畫。

許睿慈說，依內政部函釋指出，依《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，地方政府不得編列預算補助或購贈機車予村里長，如村里長有購置機車的公務需要，應由鎮市區公所依法採購並納為財產管理。基隆市府應該衡酌施政優先順序、財政情況依法辦理，也應該考量廉政相關法令適法性，避免產生爭議。

許說，內政部也提到，鄰長因非屬《地方制度法》規定的法定職務，屬於地方政府民眾志願參與的榮譽職，因此編列鄰長電動機車預算同樣有適法性問題，建議基隆市府考量撙節原則與社會觀感，再審慎研議。

許睿慈表示，基隆市府洋洋得意自稱編列3000多萬里鄰長電動機車預算是全國首創，已被內政部打臉。基隆市府針對此筆違法編列的預算就不應該再動支，倘若市府繼續一意孤行，恐怕要負起的不僅是政治責任，還有相關承辦人員違法動支的法律責任。

針對補助鄰長電動機車，基隆市政府發言人呂謦煒回應，請友詳看內政部函示的全文，並無否定，而是希望市府審慎研處。本府將依循內政部函示及市府一貫的謹慎作為，審慎研處後續規畫。

基隆要發鄰長電動車內政部打臉？綠議員、市府各說各話，圖為內政部公文。圖／許睿慈提供
基隆要發鄰長電動車內政部打臉？綠議員、市府各說各話，圖為內政部公文。圖／許睿慈提供

內政部 基隆 電動機車

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