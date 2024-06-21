影／吳桐潭遺愛捐長照車、號召親友捐血 家屬說明原因

太陽聯盟精神領謝吳桐潭3日從板橋移靈到基隆六合停車場告別式靈堂，7月9日將辦理公祭告別式。家屬今天捐贈一輛近250萬的長照車給八堵礦工醫院，並號召親友捐血助人。吳的家屬說，吳總裁住院治療期間常得輸血，為病痛所苦，但血庫存量不足，才會有感而發。

吳桐潭家屬今天發動親友到基隆捐血站捐血，並舉行捐贈長照車儀式，家屬說，吳總裁在世期間，已經鮮少過問江湖事，家屬在他逝世後，決定為他的遺願捐贈長照照護車以及號召親友捐血，送吳桐潭的最後一程，讓各界的關心更有義意。

親友回憶，在吳桐潭總裁住進醫院治療3個月，因狀況不佳，血紅素不足，4、5天就得輸血一次，但原本應輸2袋的血液，院方卻僅只能輸1袋血，勉強將血紅素數值拉到「可維持生命跡象」的狀態，事後了解原來是血庫存量不足。

家屬也預計在告別式後，將各界致哀的上千斤喪禮米塔，全數捐出，交由弱勢團體等單位統籌分送愛心。

基隆市七堵鄉土婦女會理事長謝秋華說，她幫她的大伯吳桐潭發起捐血活動，這是吳桐潭多年來跑醫院有感而發，想要對弱勢做出一點點貢獻，才會號召大家捐血及捐長照車。這天捐血的好友，家屬還送牛肉麵料理包。

八堵礦工醫院院長黎慶福說，礦工醫院常要去服務偏鄉的民眾，獲贈長照車可以幫助民眾有更好的服務。