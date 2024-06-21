獨老訪視5年救4人 花蓮強化關懷招募志工新血

花蓮縣逾半鄉鎮長者超過人口數的2成，縣府強化獨居老人關懷訪視，除電話問候、到府訪視，也加入災害協助；此外，縣內獨老服務志工年齡層偏高，成為「老人服務老人」，縣府招募新血，盼更多人加入服務長者的行列。

縣府今天舉辦獨老志工到宅訪視關懷啟動儀式，也配發志工新的背心制服。68歲的賴思宇是退休老師，原本就是壽豐鄉農會志學家政班的一員，4、5年前有感於周邊很多獨居服務的人，興起使命感，加入志工行列，她說，每次看到弱勢、需要照顧的長者，就覺得自己非常幸福。

「5年內救過4個長輩」花蓮市民運里長林美靜也是志工，她說，到宅訪視時發現有長輩癱在地上，趕緊協助送醫，救回一命；77歲的李秀玉擔任志工超過30年，從事筋絡按摩教學的她，能夠同理老人的病痛，隨身背包帶著精油與針線，到宅訪視時會為長輩縫補衣物、幫他們洗澡，再用精油按摩，讓長輩身心都感到舒適，她說，「當志工就會有快樂的心情」。

社會處長陳加富說，預計10年內全縣13個鄉鎮都會進入高齡化，縣府強化服務，在一般關懷訪視外，也加入災害協助，這次0403地震後，2天內就完成1353位獨居長者的關懷訪視。