獨老訪視5年救4人 花蓮強化關懷招募志工新血
花蓮縣逾半鄉鎮長者超過人口數的2成，縣府強化獨居老人關懷訪視，除電話問候、到府訪視，也加入災害協助；此外，縣內獨老服務志工年齡層偏高，成為「老人服務老人」，縣府招募新血，盼更多人加入服務長者的行列。
縣府今天舉辦獨老志工到宅訪視關懷啟動儀式，也配發志工新的背心制服。68歲的賴思宇是退休老師，原本就是壽豐鄉農會志學家政班的一員，4、5年前有感於周邊很多獨居服務的人，興起使命感，加入志工行列，她說，每次看到弱勢、需要照顧的長者，就覺得自己非常幸福。
「5年內救過4個長輩」花蓮市民運里長林美靜也是志工，她說，到宅訪視時發現有長輩癱在地上，趕緊協助送醫，救回一命；77歲的李秀玉擔任志工超過30年，從事筋絡按摩教學的她，能夠同理老人的病痛，隨身背包帶著精油與針線，到宅訪視時會為長輩縫補衣物、幫他們洗澡，再用精油按摩，讓長輩身心都感到舒適，她說，「當志工就會有快樂的心情」。
社會處長陳加富說，預計10年內全縣13個鄉鎮都會進入高齡化，縣府強化服務，在一般關懷訪視外，也加入災害協助，這次0403地震後，2天內就完成1353位獨居長者的關懷訪視。
他表示，目前縣內有33個單位、109位志工加入獨居長輩關懷行列，訪視1300多位長者，縣府招募新血，志工上線前會做6小時職前訓練，每月最多可服務96小時，每小時有180元出勤費，只要身心健康有服務熱忱，無論在學、社會青年、中高齡或退休族都非常歡迎加入。
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