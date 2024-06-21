基隆向年輕人招手開青年實習媒合平台 實習生可變正職

基隆市政府向年輕人招手，開設「基隆青年實習媒合平台」作為溝通橋梁，邀請32家在地企業刊登青年職缺、公開資訊，並提供了正職、兼職、實習等多種多樣的選擇，讓雙方能夠更有效率地進行媒合，首波提供上百個就業機會，16到25歲的青年朋友都可參與計畫，只要表現好都有機會成正職。

今天32家在地企業出席記者會，共提供上百個優質就業機會，其中不乏基隆知名的企業，例如矽谷能源、溫莎堡食品、路易莎咖啡、元璋玻璃、重雋股份有限公司（HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅）、委託行街區等。

謝國樑表示，留住基隆青年優秀人才、推動產業發展，一直是基隆相當重要的課題，為了打造更好的就業環境，市府一直積極推動相關政策，同時也感謝企業的熱情相挺，希望讓基隆成為青年職涯發展的起點，與在地企業產生連結，包括推動基隆捷運等，市府會繼續努力打造更多就業機會。

市府產發處長林鼎超說，市府開設「基隆青年實習媒合平台」作為溝通橋梁。請企業刊登青年職缺、公開資訊，並提供了正職、兼職、實習等多種多樣的選擇，讓雙方能夠更有效率媒合，並有機會成為正職員工。

產發處說，實習是很重要的一環，許多企業完成媒合，成功招募到了實習生，並持續增開職缺名額，不少實習生工作後，直接成為企業的重要成員。

產業發展處青年及綜合規畫科長潘祖德補充，16到25歲的青年朋友都可參與本計畫，找到未來的航線。即日起便可上網搜尋「基隆青年實習媒合平台」（https://keelung-yimps.com.tw），註冊帳號並提交應徵申請職缺。