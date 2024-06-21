基隆電動車申請排長龍惹怨！謝國樑道歉 議長籲通盤檢討

基隆青年電動2.0方案，因公益、汰舊為非必要條件，申請量爆增破萬件預算即將用盡，各區公所改採限量申請，近日引發排隊亂象，民眾抱怨。市長謝國樑今天對此鞠躬致歉，表示會再思考更好的方法調整。

謝國樑表示，看到這些排隊的民眾，他心裡也非常過意不去，過去沒有限額時，每天申請件數可以到上千件，市政府沒有辦法應付這樣規模的名額，政府也沒有相關預算。

謝國樑說，他非常抱歉，對排隊民眾，他看了也於心不忍，將思考更好的方法進行調整，讓民眾不要這麼受累，他非常抱歉讓民眾這樣長時間的排隊，未來會精進方案。

謝國樑指出，因為名額的確是有限的，必須在有限名額中找出一個秩序提供給民眾，他真的很抱歉。

基隆市議長童子瑋指出，基隆花的每一分錢都應該對得起下一代，市長已經道歉，應該趕緊討論與應對，不要造成市民不便。

童子瑋表示，市民希望的是把事情做好，而不是一直道歉。他也提醒市府團隊，下半年因為大量的電動車潮，會有許多充電、停車等問題，希望市府趕快做好應對，另外，未來基隆應該有更多需要照顧的建設，應思考明年度政策是否應該通盤檢討調整。

童子瑋說，基隆是預算規模的二線城市，預算在沒有「願景」的狀況下直接轉為電動機車大放送，對這個城市是否有建設性的幫助，這是值得省思的，即使預算已經通過，但是沒有政策是不能修正的，希望市政府妥善思考電動機車政策到底要帶領基隆市到怎麼樣的未來，保留政策的修正的機會與彈性。