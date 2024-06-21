基隆電動車限額爆排隊亂象！ 前1晚就排傳糾紛、代排費

基隆青年電動2.0方案，因公益、汰舊為非必要條件，申請量爆增破萬件，此方案預算即將用盡，各區公所14日開始各區限量，除安樂區公所30輛，其他都只有20輛。近日引發排隊亂象，有人前一晚就排隊，凌晨3、4點就滿了，民眾怨聲四起，還發生占位、插隊糾紛，議員批排隊造成困擾，規畫不當。市府說，因預算有限才採限額控制數量，10月會另有新方案。

今天上午7點多，信義區公所已排20多人，但他們有的昨晚或今天凌晨就來排，拿椅子坐著熬夜等到上午，上午7點多時可能就超過20名限額。

排第一位的王姓男子說，他昨晚8點多就來排隊，因為想搶到名額也沒辦法，他想要申請光陽125那款，隨身帶吃的、椅子就熬夜到天亮，「很累但為了免費電動車也只好拚一晚。」

排在第二名的婦人說，她是昨晚9點就來排，為小孩申請一輛電動車，下周聽說要改為10人更少，因此搶先來排，「昨晚和今天凌晨都有人來排，很誇張。」

各區公所採限額後，出現大排長龍亂象，有的因為占位後先回家，與後來的發生爭吵，誰先誰後吵不停，甚至傳出有找人代排，一小時200、300、500元不等。

市議員施偉政說，昨晚中山區公所前有排隊民眾，因排隊順序意見不合爆發口角，後經巡邏員警到場維護秩序才結束衝突。他昨晚11點半到場發防蚊貼片給排隊民眾，看到晚上12點現場的20個名額就已經被排滿，認為政策配套不周，讓民眾需飽受蚊蟲叮咬熬夜之苦。

施偉政說，現今科技發達，電動機車追加預算又增加近7億，設計一個公平的辦理程序應該不是難事，為何要讓市民如此辛苦。

2.0版免汰舊、公益青年電動方案，自今年3月29日起受理申請，環保局表示，該方案每輛車體補助3萬3千元及月資費，受理超過1萬件，超乎預期，14日採取限額，除安樂區每日可達30件外，其他區皆為每日限量20件。

環保局長馬仲豪表示，因此方案預算快要用完，才會限額，市議會審查預算時要求應該汰舊換新，預計10月會有新方案。環保局說，新方案會有汰舊的條件，但改採一次性補助車體，沒有補助月資費，不限廠牌。