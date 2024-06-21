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成功鎮長謝淑貞罷免成案 8月3日投票
台東縣成功鎮長謝淑貞遭民眾發動罷免，第2階段連署人數達標，縣選委會昨公告罷免案成立，訂8月3日投票，創下台東自治史上首例。謝淑貞說，尊重民主和連署人抉擇，因選舉恩怨消耗社會資源，她表達歉意。
台東縣成功鎮多名鎮民代表不滿鎮長謝淑貞政見跳票，發起罷免，縣選委會3月8日受理，第2階段連署日前已審核完畢，連署人數1500人，有效人數1416人，超過法定連署人數1成（1156人）以上，宣告罷免案成立。
縣選委會第4組組長蘇基山說，罷免案8月3日投票，有效同意票大於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數4分之1以上即通過。成功鎮投票人數1萬1556人，初估罷免門檻為2800至2900票。
罷免方表示，成功鎮年長者居多，對公民運動不甚了解，連署過程比預期艱辛；第2階段連署通過門檻，對成功鎮民而言是邁向民主的一大里程碑。謝淑貞則說，尊重民主和連署人抉擇，她上任以來，所有公共事務絕對禁得起公評，如有不法，不必罷免她也會自請下台負責。
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