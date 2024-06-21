花蓮吉安日照據點震成危樓 大石鼻山步道封閉修繕

花蓮吉安鄉山海觀大樓原先有日照中心據點，不過發生403地震後，大樓成為危樓，據點的長輩們一下子失去每天「上課」的地方。好在花蓮市區「米崙全失智型日間照顧暨小規模多機能服務中心」順利完工，建物強化耐震，儘管距離遠了一點，不過長者因有熟悉的照服員，仍願意前往，家屬也很樂意。

衛生局副局長鍾美珠表示，花蓮約31萬人口，依照比例換算，預估有4500個失智確診個案，失智確診率可說是全台最高，因此長照服務覆蓋率也最多，有377個日照據點。

鍾美珠說，部分住在吉安鄉的長者，日照據點在山海觀大樓2樓，卻在403地震中建物被震損，好在當時沒有長者受傷，不捨長輩們沒有日照中心的服務，因此移到花蓮市米崙服務中心，雖然距離有點遠，不過家屬也都很樂意，米崙服務中心昨天揭牌，也成為花蓮第19座日照機構。

中心建物以鋼骨結構強化耐震，內部挑高及低窗台形式，增加通風及自然光照，空間規畫4個小家（教室），透過活動刺激大腦、延緩退化。

花蓮東海岸許多景點受地震影響封閉修繕，其中大石鼻山步道、整修中，因工程原料須從南迴公路再北上運送，工期因此延宕，10月底才會開放。磯崎海濱遊憩區餐廳業者停業至6月底，遊客不得其門而入，東部海岸國家風景區管理處考慮在遊憩區北邊開一條往海邊的路，讓旅客親海。

芭崎休息區今開放使用，原本靠近海邊的設備都坍方，蕃薯寮舊橋步道欄杆毀損，如今兩處修繕作業已施工完竣。