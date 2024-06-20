影／基隆原汁原味「宰牲節」烤全羊 八斗子漁工大啖伊斯蘭家鄉味

基隆市外籍漁工目前有800多人，基隆區漁會今天在八斗子漁港舉辦一場原汁原味的「宰牲節」，依照印尼的習俗，宰牲節必須要吃烤羊肉，漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。漁工說：「大口咬下去，就是家鄉味了。」

這是基隆第一次烤全羊，老闆從高雄來，他說，這頭羊80多斤，活體3小時要先處理，放上烤爐，要烤1到2小時，因為這個節日是伊斯蘭教的節日，所以不能夠碰到豬肉，老闆為了參加這個活動還特別去換了烤爐，表達對他們的尊重，才不會沾到豬肉味，好吃的秘訣就是要注意火候的控制及醬汁。

基隆區漁會理事長簡建輝說，八斗子漁港有大量捕撈鎖管的漁船，外籍漁工協助相當大，基隆外籍漁工以印尼籍為多，在外籍漁工的建議下，漁會與農業部漁業署合作，共同舉辦這次活動，讓遠離故鄉在基隆工作的漁工一解思鄉之情。

漁工說，宰牲節他們又叫古爾邦節，在家鄉都是要遵循傳統的回教儀式來烤全羊，在基隆從來都沒有吃過這麼道地的烤全羊，大家都吃得津津有味，咬下去特別有滋味。這個節日是伊斯蘭教年度重要節慶，對印尼藉又信奉伊斯蘭教的漁工們來說，就像台灣人的農曆過年一般。