快訊

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

兩方爭吵數周了！傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆原汁原味「宰牲節」烤全羊 八斗子漁工大啖伊斯蘭家鄉味

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆區漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。記者游明煌／攝影
基隆區漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。記者游明煌／攝影

基隆外籍漁工目前有800多人，基隆區漁會今天在八斗子漁港舉辦一場原汁原味的「宰牲節」，依照印尼的習俗，宰牲節必須要吃烤羊肉，漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。漁工說：「大口咬下去，就是家鄉味了。」

這是基隆第一次烤全羊，老闆從高雄來，他說，這頭羊80多斤，活體3小時要先處理，放上烤爐，要烤1到2小時，因為這個節日是伊斯蘭教的節日，所以不能夠碰到豬肉，老闆為了參加這個活動還特別去換了烤爐，表達對他們的尊重，才不會沾到豬肉味，好吃的秘訣就是要注意火候的控制及醬汁。

基隆區漁會理事長簡建輝說，八斗子漁港有大量捕撈鎖管的漁船，外籍漁工協助相當大，基隆外籍漁工以印尼籍為多，在外籍漁工的建議下，漁會與農業部漁業署合作，共同舉辦這次活動，讓遠離故鄉在基隆工作的漁工一解思鄉之情。

漁工說，宰牲節他們又叫古爾邦節，在家鄉都是要遵循傳統的回教儀式來烤全羊，在基隆從來都沒有吃過這麼道地的烤全羊，大家都吃得津津有味，咬下去特別有滋味。這個節日是伊斯蘭教年度重要節慶，對印尼藉又信奉伊斯蘭教的漁工們來說，就像台灣人的農曆過年一般。

「大塊割下來吃才霸氣」漁工說，但今天人多就大家一起分來吃。

基隆區漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。記者游明煌／攝影
基隆區漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。記者游明煌／攝影
基隆區漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。記者游明煌／攝影
基隆區漁會特別從高雄請來業者現場製作烤全羊，香味四溢。記者游明煌／攝影

伊斯蘭 基隆 外籍漁工 漁業署

延伸閱讀

影／基隆廢棄車處理場1廂型車突起火 遭烈火吞噬燒到剩骨架

北北基有共識！基捷全線站體升級配廁所 基隆5站再增4.5億

基隆成功市場通風不良易滑 中央補助千萬改善拉回顧客

基隆也傳鬧劇…白髮翁要學生讓座阿嬤遭婦嗆 司機：博愛座不代表老人座

相關新聞

北北基有共識！基捷全線站體升級配廁所 基隆5站再增4.5億

基隆捷運目前由新北市捷運局進行基本設計，由於將對接民生汐止線，考量未來對接大台北捷運路網的整體服務品質，台北、新北及基隆...

影／基隆原汁原味「宰牲節」烤全羊 八斗子漁工大啖伊斯蘭家鄉味

基隆市外籍漁工目前有800多人，基隆區漁會今天在八斗子漁港舉辦一場原汁原味的「宰牲節」，依照印尼的習俗，宰牲節必須要吃烤...

花蓮瑞穗鄉與日本沼田町簽協定 駐日代表謝長廷見證

花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式。透過線上會議形式，加強兩城鄉在文化、教育、觀光及經濟領域...

花蓮東海岸兩大景點震損封閉 東管處提醒遊客勿撲空

花蓮東海岸許多景點受地震影響封閉修繕，其中大石鼻山步道、整修中，因工程原料須從南迴公路再北上運送，工期因此延宕，10月底...

宜蘭冬山鄉風箏節嘉年華7月初登場 彩繪活動報名出包

宜蘭冬山鄉公所三奇美徑系列活動7月初將迎來風箏節嘉年華，為活動畫下句點，今天開放報名DIY彩繪活動，不少民眾慕名報名，不...

宜蘭迺菜市場吸引國際旅人「少年阿公」方子維獲世農旅遊獎

宜蘭青農方子維最近榮獲「世界農業旅遊獎-永續農遊創新類」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。