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午後雷陣雨蘇花公路兩處土石流 暫維持單線雙向通行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路崇德隧道以南路段，今天傍晚發生土石流，目前維持單線雙向通行。圖／民眾提供
台9線蘇花公路崇德隧道以南路段，今天傍晚發生土石流，目前維持單線雙向通行。圖／民眾提供

台9線蘇花公路崇德隧道南口今天傍晚有兩處發生土石流，泥水夾帶土石淹過單線路面，工程人員清理時上邊坡又發生坍方。公路單位表示，目前仍可單線雙向通行，人員及機具在現場待命，只要邊坡穩定將立即清除。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，今天傍晚山區下起雷陣雨，蘇花公路崇德隧道以南的163.9、163.5公里處，傍晚5時20分發生土石流，大量砂石泥水淹沒單線車道，工程人員到場清除，但晚間6時許，上邊坡又發生坍方，所幸土石沒有掉落路面。

南澳工務段表示，現場仍可維持單線雙向通行，且持續降雨邊坡不穩定，考量安全，目前人員及機具都在旁待命，待天候及邊坡狀況較穩定，就會立即清除，也提醒用路人若經過該路段，務必小心行駛。

台9線蘇花公路崇德隧道以南路段，今天傍晚發生土石流，目前維持單線雙向通行。圖／民眾提供
台9線蘇花公路崇德隧道以南路段，今天傍晚發生土石流，目前維持單線雙向通行。圖／民眾提供

土石流 蘇花公路

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