午後雷陣雨蘇花公路兩處土石流 暫維持單線雙向通行

台9線蘇花公路崇德隧道南口今天傍晚有兩處發生土石流，泥水夾帶土石淹過單線路面，工程人員清理時上邊坡又發生坍方。公路單位表示，目前仍可單線雙向通行，人員及機具在現場待命，只要邊坡穩定將立即清除。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，今天傍晚山區下起雷陣雨，蘇花公路崇德隧道以南的163.9、163.5公里處，傍晚5時20分發生土石流，大量砂石泥水淹沒單線車道，工程人員到場清除，但晚間6時許，上邊坡又發生坍方，所幸土石沒有掉落路面。