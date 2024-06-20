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花蓮瑞穗鄉與日本沼田町簽協定 駐日代表謝長廷見證

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式，瑞穗鄉長吳萬德（前排右二）代表簽署。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式，瑞穗鄉長吳萬德（前排右二）代表簽署。圖／瑞穗鄉公所提供

花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式。透過線上會議形式，加強兩城鄉在文化、教育、觀光及經濟領域的合作，雙方將致力於促進相互理解及深化彼此合作關係，並推動台日青少年交流等。儀式在台日雙方多位貴賓見證下，為未來的發展奠定基礎。

簽約儀式上，台灣與日本雙方均派出多位重要代表參加。台灣的與會貴賓包括台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、瑞穗鄉長吳萬德、外交部東部辦事處長胡琪斌，以及台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士。日本方面則包括沼田町長横山茂、沼田町副町長菅原秀史、沼田町議會議長小峯聡等貴賓出席。

瑞穗鄉公所指出，在協定中包括相互觀摩彼此慶典文化及傳統藝能推廣，以及相互推動地方創生、觀光及特產品行銷。雙方也將在適當時機安排相互訪問，以增進彼此情誼和了解，致力於促進台日雙邊的繁榮與發展。

謝長廷致詞表示，瑞穗與沼田將成為第14對地方城市締盟，要特別感謝駐處、相關城鄉首長及友好人士協助推動。祝兩城鄉能秉持友好交流協定精神，推動各領域合作及雙邊互訪，同時預祝未來台日雙邊關係持續升溫，人員往來熱絡。

瑞穗鄉長吳萬德說，特別感謝沼田町在花蓮地震後對瑞穗的關懷，希望雙方能在青少年交流、文化傳承及各領域展開全方位合作，進一步增進彼此情誼。

沼田町長横山茂則表示，沼田町與瑞穗鄉有許多相似之處，包括自然資源豐富、農產品優質、美麗田園風光等，期待透過此次協定，加深對彼此資源、文化與傳統藝能的了解，促進雙方共同發展。

花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式，雙方將致力於促進相互理解及深化彼此合作關係，並推動台日青少年交流等。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式，雙方將致力於促進相互理解及深化彼此合作關係，並推動台日青少年交流等。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式，駐日代表謝長廷（左）見證。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮瑞穗鄉公所與日本北海道沼田町，今天舉行友好交流協定簽署儀式，駐日代表謝長廷（左）見證。圖／瑞穗鄉公所提供

日本 花蓮 謝長廷

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