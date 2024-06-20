快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

花蓮東海岸兩大景點震損封閉 東管處提醒遊客勿撲空

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。本報資料照片
花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。本報資料照片

花蓮東海岸許多景點地震影響封閉修繕，其中大石鼻山步道、整修中，因工程原料須從南迴公路再北上運送，工期因此延宕，10月底才會開放。磯崎海濱遊憩區餐廳業者暫停營業至6月底，遊客不得其門而入，東部海岸國家風景區管理處考慮在遊憩區北邊開一條往海邊的路，讓旅客親海。

大石鼻山步道可眺望東海岸景色，擁有山海絕景，卻因施工封閉。東管處花蓮管理站指出，原先的大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程，會在8月12日完工，但受到403花蓮地震影響，導致登山步道損壞嚴重，為了改善步道設施，施工期限為10月31日，等於整個暑假都沒辦法登頂。

另個東海岸景點，磯崎海濱遊憩區也因地震暫時關閉，園區內的餐廳建物，因地震損壞嚴重，花蓮管理站表示，餐廳承租業者申請暫停營業至6月30日，後續是否恢復營業，或繼續暫停營業等，仍待業者向提出申請作業。

東管處副處長龔峰祥說，磯崎海濱遊憩區與遊客中心（含觀海樓）一起整修，預算約1300萬元，預計9月底發包。大石鼻山步道修繕經費2200萬元，預計11月底到12月初驗收完畢。

由於磯崎海濱遊憩區沒開放，遊客想進去撲空，花蓮管理站主任李枝花表示，考慮在遊憩區北邊開一條小路，讓旅客能步行到海邊欣賞美景，還需要進一步規畫。不過，磯崎海濱遊憩區原本有沙灘，卻因海水漲潮、侵蝕，導致沙灘逐漸消失，一切還會有變數。

至於東海岸已完工開放的景點，李枝花說，原先芭崎休息區靠近海邊的設備都坍方，蕃薯寮舊橋步道欄杆毀損，如今兩處修繕作業已施工完竣，明天起解除封閉，開放使用。

花蓮大石鼻山步道被地震震損，修復工期延到10月底。圖／東管處提供
花蓮大石鼻山步道被地震震損，修復工期延到10月底。圖／東管處提供
花蓮磯崎海濱遊憩區柱子被震歪，還需要時間整修。圖／東管處提供
花蓮磯崎海濱遊憩區柱子被震歪，還需要時間整修。圖／東管處提供
花蓮磯崎海濱遊憩區原本有美麗的沙灘，卻因海水漲潮、侵蝕，導致沙灘逐漸消失。本報資料照片
花蓮磯崎海濱遊憩區原本有美麗的沙灘，卻因海水漲潮、侵蝕，導致沙灘逐漸消失。本報資料照片

地震 景點 花蓮

延伸閱讀

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨持續至晚間

強震影響…桃園復興民宿訂房率難現往年榮景 祭百萬汽車抽獎

貓狗地震後憂鬱症達2成 獸醫：不吃不喝、大小便失禁

花蓮重慶市場震後更新招牌 將發購物券刺激消費

相關新聞

花蓮東海岸兩大景點震損封閉 東管處提醒遊客勿撲空

花蓮東海岸許多景點受地震影響封閉修繕，其中大石鼻山步道、整修中，因工程原料須從南迴公路再北上運送，工期因此延宕，10月底...

北北基有共識！基捷全線站體升級配廁所 基隆5站再增4.5億

基隆捷運目前由新北市捷運局進行基本設計，由於將對接民生汐止線，考量未來對接大台北捷運路網的整體服務品質，台北、新北及基隆...

宜蘭冬山鄉風箏節嘉年華7月初登場 彩繪活動報名出包

宜蘭冬山鄉公所三奇美徑系列活動7月初將迎來風箏節嘉年華，為活動畫下句點，今天開放報名DIY彩繪活動，不少民眾慕名報名，不...

宜蘭迺菜市場吸引國際旅人「少年阿公」方子維獲世農旅遊獎

宜蘭青農方子維最近榮獲「世界農業旅遊獎-永續農遊創新類」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（S...

花蓮失智症確診率全台最高 市區全失智日照中心啟用

花蓮縣長者多，衛生局預估有4500個失智確診個案，確診率全台最高，因此長照服務覆蓋率也最多，有300多個日照據點。今天米...

台東成功鎮長罷免案8月3日投開票 謝淑貞：尊重民主

台東縣成功鎮長謝淑貞遭不滿鎮民和民代發動罷免，第二階段連署人數達標，縣選委會今天公告罷免案成立，將於8月3日舉行投開票。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。