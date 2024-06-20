花蓮東海岸兩大景點震損封閉 東管處提醒遊客勿撲空

花蓮東海岸許多景點受地震影響封閉修繕，其中大石鼻山步道、整修中，因工程原料須從南迴公路再北上運送，工期因此延宕，10月底才會開放。磯崎海濱遊憩區餐廳業者暫停營業至6月底，遊客不得其門而入，東部海岸國家風景區管理處考慮在遊憩區北邊開一條往海邊的路，讓旅客親海。

大石鼻山步道可眺望東海岸景色，擁有山海絕景，卻因施工封閉。東管處花蓮管理站指出，原先的大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程，會在8月12日完工，但受到403花蓮地震影響，導致登山步道損壞嚴重，為了改善步道設施，施工期限為10月31日，等於整個暑假都沒辦法登頂。

另個東海岸景點，磯崎海濱遊憩區也因地震暫時關閉，園區內的餐廳建物，因地震損壞嚴重，花蓮管理站表示，餐廳承租業者申請暫停營業至6月30日，後續是否恢復營業，或繼續暫停營業等，仍待業者向提出申請作業。

東管處副處長龔峰祥說，磯崎海濱遊憩區與遊客中心（含觀海樓）一起整修，預算約1300萬元，預計9月底發包。大石鼻山步道修繕經費2200萬元，預計11月底到12月初驗收完畢。

由於磯崎海濱遊憩區沒開放，遊客想進去撲空，花蓮管理站主任李枝花表示，考慮在遊憩區北邊開一條小路，讓旅客能步行到海邊欣賞美景，還需要進一步規畫。不過，磯崎海濱遊憩區原本有沙灘，卻因海水漲潮、侵蝕，導致沙灘逐漸消失，一切還會有變數。