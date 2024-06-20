花縣府推群眾募資輔導計畫 助5組青創團隊實現夢想

花蓮縣政府與群眾募資平台合作，即日起召募5組團隊提案，審核通過後，提供市場分析、亮點內容設計等輔導，讓青年新創團隊的夢想更有機會實現。

花蓮新創基地指出，群眾募資在台灣已發展超過10年，無論原創構想到實際研發，都可透過網路平台的力量進行募資，讓想法有機會實現。

輔導計畫合作單位貝殼放大股份有限公司指出，過去2年在花東完成過3件群眾募資提案，過去花東新創團隊較難得到提案定位、市場分析及行銷策略等專業協助，讓好的計劃難以執行。

貝殼放大股份有限公司執行長林大涵說，這次與花蓮縣府合作推動群眾集資輔導計畫，不管是在地文化發展、科技產品推廣，到震災後復興發展等，都希望透過群眾集資力量被看見。

花蓮新創基地今天舉行徵件說明會，林大涵說，有團隊提出甜點、電輔車或永續旅遊等題目，都是很有趣題目，不管是產品、文化內容或公益行動，都可成為計劃。

有團隊在台11線駐點進行藝術文化推廣，卻因地震後遊客減少，導致原本店家收入難以支撐計劃，希望提案爭取群眾募資，推出部落遊程預購，讓遊客回到部落。

花蓮縣府首度推出群眾募資輔導計畫，只要設籍在花蓮的18歲至45歲青年或於花蓮登記的法人團體，即日起可檢附相關文件到花蓮新創基地申請。

經審核後入選的計畫，花蓮縣府提供群眾募資專案市場評估分析、前測規劃、團隊亮點內容設計與製作等，協助將專案上架至海內外募資平台，輔導團隊表示，縣府提供的輔導服務，價值新台幣20萬元。

縣長徐榛蔚說，提供5組團隊名額，提供約4個月輔導，減輕團隊負擔，加上手續費優惠等方案，輔導花蓮年輕夢想家實現夢想，留在家鄉打拚。