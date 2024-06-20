北北基有共識！基捷全線站體升級配廁所 基隆5站再增4.5億
基隆捷運目前由新北市捷運局進行基本設計，由於將對接民生汐止線，考量未來對接大台北捷運路網的整體服務品質，台北、新北及基隆三市府已共同研商，將基隆捷運全線車站進行一致性服務功能及空間的提升，每站將配置男女、無障礙、親子廁所、哺集乳室，並增加旅客服務處及站務人員以服務旅客。
基隆捷運於綜合規畫階段的車站設計原則，採工程輕量、經濟簡約、滿足無障礙空間、最小用地範圍為主要設計目標，原僅在八堵站、南港展覽館站及南港站等端點站及轉乘站配置廁所及站務人員，其餘車站皆無。
市府今舉行「基隆捷運推動專案小組」會議，探討捷運車站內空間配置，及配合捷運建設改建橋梁等議題。市府秘書長方定安說，考量未來對接大台北捷運路網的整體服務品質，台北、新北及基隆三市府已共同研商將基隆捷運全線車站進行一致性服務功能及空間的提升。
謝國樑說，原本捷運車站僅以簡易站規格設計，甚至連廁所都沒有，捷運車站一定要有親子廁所、無障礙環境及哺乳室等友善空間，並配置月台門、電扶梯、電梯及配置旅客服務處與站務人員。
謝國樑表示，基隆共有5站，在車站量體升級後，也將增加車站建設費用，預計將增加市府約4.5億元經費，後續會向中央依原核定補助比例爭取經費，這是必須要增加的投資。
月台部分由3.5增加至7.5米，以滿足設置月台門、電扶梯、樓梯及電梯之空間需求，同時車站穿堂層與月台層之間也設置2座樓梯，確保逃生及消防安檢規定，更加安全。
交通處長王圳宏表示，已研擬自償性債務舉借及償還計畫，後續將針對捷運票箱收入、設施租金、土地開發回饋等捷運建設自償性收益部分，依程序向金融行庫融資貸款。基隆捷運原負擔48億元，後續如果修正計畫通過再增至72億。
此外，配合捷運路線跨越基隆河行經六合橋，考量六合橋的使用年限將屆及未來改建的困難度，建議參考汐止新社后橋的案例，朝市區橋梁與捷運橋梁共構成新六合橋的方向研議，相關經費將向中央爭取經費挹注。
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