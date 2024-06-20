宜蘭冬山鄉風箏節嘉年華7月初登場 彩繪活動報名出包

宜蘭冬山鄉公所三奇美徑系列活動7月初將迎來風箏節嘉年華，為活動畫下句點，今天開放報名DIY彩繪活動，不少民眾慕名報名，不過系統發生問題提早開通，導致部分民眾準時上線卻沒報到名，或重複報名。公所仍在研議如何處理，預計稍晚公布。

今年風箏節7月6日、7日在三奇美徑登場，是從5月開始的三奇美徑系列活動最後一場，帶民眾在收割完稻子的稻田中放風箏，並施放造型風箏、特技風箏，以及彩繪DIY；活動全部免費，歷年來吸引不少人闔家老小參加，去年2天就吸引了約3萬人放風箏。

其中彩繪DIY活動分為6個梯次，限量300人，採取網路報名，原本預計今天下午1時開始報名，但不知為何報名系統上午10時就已開通，還沒到下午1時就已報名額滿，系統關閉。

民眾湧入公所臉書抗議，有人說自己設定了下午1時的鬧鐘等待，準時進入系統卻發現已經被報滿；有人表示公所臨時更改報名時間，對等待報名者並不公平，應該要重開系統；甚至有人建議，改採全部現場報名。

公所觀光所說，原本設定與公告的報名時間就是下午1時，疑似因設定時間跑掉，導致系統提早開放，約有200多人報名；此外原本設定每人限報1個梯次，提前開跑的系統卻沒有這一設定，導致有數十人報名好幾個梯次，未報滿300人就已經額滿。