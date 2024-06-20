快訊

康橋校車同地點2次出車禍 新北教育局出手重罰：國中減招1班

孫安佐涉槍砲案 經紀人朱翊銘3萬交保、限制住居

立院外聲援覆議案！青鳥出動20台水冷扇消暑 網揪1點狠酸：吹大陸的風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭冬山鄉風箏節嘉年華7月初登場 彩繪活動報名出包

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭冬山鄉公所風箏節嘉年華彩繪DIY活動報名系統出問題，出現提早報名、重複報名的狀況，公所正在研議處理方式。圖為去年風箏節／本報資料照
宜蘭冬山鄉公所風箏節嘉年華彩繪DIY活動報名系統出問題，出現提早報名、重複報名的狀況，公所正在研議處理方式。圖為去年風箏節／本報資料照

宜蘭冬山鄉公所三奇美徑系列活動7月初將迎來風箏節嘉年華，為活動畫下句點，今天開放報名DIY彩繪活動，不少民眾慕名報名，不過系統發生問題提早開通，導致部分民眾準時上線卻沒報到名，或重複報名。公所仍在研議如何處理，預計稍晚公布。

今年風箏節7月6日、7日在三奇美徑登場，是從5月開始的三奇美徑系列活動最後一場，帶民眾在收割完稻子的稻田中放風箏，並施放造型風箏、特技風箏，以及彩繪DIY；活動全部免費，歷年來吸引不少人闔家老小參加，去年2天就吸引了約3萬人放風箏。

其中彩繪DIY活動分為6個梯次，限量300人，採取網路報名，原本預計今天下午1時開始報名，但不知為何報名系統上午10時就已開通，還沒到下午1時就已報名額滿，系統關閉。

民眾湧入公所臉書抗議，有人說自己設定了下午1時的鬧鐘等待，準時進入系統卻發現已經被報滿；有人表示公所臨時更改報名時間，對等待報名者並不公平，應該要重開系統；甚至有人建議，改採全部現場報名。

公所觀光所說，原本設定與公告的報名時間就是下午1時，疑似因設定時間跑掉，導致系統提早開放，約有200多人報名；此外原本設定每人限報1個梯次，提前開跑的系統卻沒有這一設定，導致有數十人報名好幾個梯次，未報滿300人就已經額滿。

觀光所表示，目前正在研議如何處理，可能是剔除重複報名後，將釋出的數十個名額重新開放，又或者重啟報名，具體方針稍晚將公布於「幸福冬山」粉絲專頁與公所官網，造成民眾不便敬請見諒；現場報名主要針對網路預約後卻未到現場的空出名額，應不會採取全部現場報名。

冬山風箏節7月6日、7日在三奇美徑登場，現場將施放造型風箏與特技風箏，以及彩繪DIY活動，全程免費，去年吸引了約3萬人參加。圖／冬山鄉公所提供
冬山風箏節7月6日、7日在三奇美徑登場，現場將施放造型風箏與特技風箏，以及彩繪DIY活動，全程免費，去年吸引了約3萬人參加。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭 彩繪 風箏節

延伸閱讀

宜蘭迺菜市場吸引國際旅人「少年阿公」方子維獲世農旅遊獎

鯊魚悲歌！宜蘭蘇澳籍漁船累犯 「割鰭棄身」藏5000公斤魚鰭

西子灣打卡新地標 中山大學階梯彩繪海洋地景

彰縣辦馬拉松嘉年華 民眾報名2場以上可抽獎

相關新聞

北北基共識基隆捷運全線站體提升配廁所 基隆再增4.5億

基隆捷運目前由新北市捷運局進行基本設計，由於將對接民生汐止線，考量未來對接大台北捷運路網的整體服務品質，台北、新北及基隆...

宜蘭冬山鄉風箏節嘉年華7月初登場 彩繪活動報名出包

宜蘭冬山鄉公所三奇美徑系列活動7月初將迎來風箏節嘉年華，為活動畫下句點，今天開放報名DIY彩繪活動，不少民眾慕名報名，不...

宜蘭迺菜市場吸引國際旅人「少年阿公」方子維獲世農旅遊獎

宜蘭青農方子維最近榮獲「世界農業旅遊獎-永續農遊創新類」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（S...

花蓮失智症確診率全台最高 市區全失智日照中心啟用

花蓮縣長者多，衛生局預估有4500個失智確診個案，確診率全台最高，因此長照服務覆蓋率也最多，有300多個日照據點。今天米...

台東成功鎮長罷免案8月3日投開票 謝淑貞：尊重民主

台東縣成功鎮長謝淑貞遭不滿鎮民和民代發動罷免，第二階段連署人數達標，縣選委會今天公告罷免案成立，將於8月3日舉行投開票。...

台東縣府人事異動 布農族邱婉玲成首位原民人事處長

台東縣政府人事處處長異動，原處長張文馨退休，新任處長一職由副處長邱婉玲接任，邱人事經驗23年，她說持續努力培育和留住人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。