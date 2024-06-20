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宜蘭迺菜市場吸引國際旅人「少年阿公」方子維獲世農旅遊獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭青農方子維榮獲「世界農業旅遊獎」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（SDGs）融入農業旅遊，成功從世界各農業大國競逐者中脫穎而出，縣長林姿妙今頒獎牌、紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
宜蘭青農方子維榮獲「世界農業旅遊獎」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（SDGs）融入農業旅遊，成功從世界各農業大國競逐者中脫穎而出，縣長林姿妙今頒獎牌、紅榜祝賀。記者戴永華／攝影

宜蘭青農方子維最近榮獲「世界農業旅遊獎-永續農遊創新類」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（SDGs）融入農業旅遊與地方創生，開創特別的遊程經驗，成功從世界各農業大國競逐者中脫穎而出，縣長林姿妙今頒獎牌、紅榜祝賀。

林姿妙表示，方子維上月在義大利的第二屆世界農業旅遊大會中拿到世界大獎，這難得的殊榮是台灣首次獲獎，更是得來不易的台灣之光、宜蘭之光，代表宜蘭農業旅遊正邁向國際創新。

方子維成長於宜蘭市南北館市場，媽媽賣衣服，從小熟悉市場生意叫賣，練就一套濤濤不絕的口條；中正大學行銷管理研究所畢業後，旅外澳洲與日本習農，培養國際行銷及語言能力；最後返鄉紮根宜蘭推動地方創生，把南北館市場當成「市場學校」，吸引超過30國世界旅人指定要「來宜蘭迺菜市場」。

40歲的他把自己扮演成傳統市場的阿公，以「少年阿公」角色，從食農教育、文化導覽、農業創意思考，帶領世界旅人和學生走讀傳統市場學農業，甚至搭配米其林廚師逛市場發揮創意菜色，讓菜市場成為都市人認識農業生活的入口、戶外教學場域，透過旅人的同頻感受，讓世界各國看見傳統市場文化。

他和團隊目前正與齊柏林基金會合作，以「串視界微型展」在冬山良食農創園區展覽，從宜蘭南北館市場出發巡迴礁溪、羅東，並租用冬山良食農創園區玩Bar作為基地，目標是要到台北101及巡迴亞洲，提升市場文化國際亮點。

方子維感謝這一路走來所有看好與不看好的人，更感謝父母與夥伴支持，感謝農業部農村發展及水土保持署、縣府農業處，台灣休閒農業發展協會的孵育，冬山鄉農會長官和青年夥伴的鼓勵。

縣政府農業處表示，未來將持續以聯合國永續發展目標融入農業旅遊，借鏡方子維活潑與創意的食農教育、在地文化等行銷，帶動續農遊創新。

逛菜市場必備行頭，人手一個傳統編織的「茄芷袋」。記者戴永華／攝影
逛菜市場必備行頭，人手一個傳統編織的「茄芷袋」。記者戴永華／攝影
2年多前，前總統蔡英文參加活動翻看方子維的書，覺得有趣，當下表示「我一定要去找你，逛宜蘭菜市場」，讓方子維至今都還很期待。圖／方子維文化事業有限公司提供
2年多前，前總統蔡英文參加活動翻看方子維的書，覺得有趣，當下表示「我一定要去找你，逛宜蘭菜市場」，讓方子維至今都還很期待。圖／方子維文化事業有限公司提供
「少年阿公」方子維帶著遊客走進菜市場，解說地方美食及文化。圖／方子維文化事業有限公司提供
「少年阿公」方子維帶著遊客走進菜市場，解說地方美食及文化。圖／方子維文化事業有限公司提供
宜蘭青農方子維拿下「世界農業旅遊獎-永續農遊創新類」，在義大利獲獎的一刻。圖／方子維文化事業有限公司提供
宜蘭青農方子維拿下「世界農業旅遊獎-永續農遊創新類」，在義大利獲獎的一刻。圖／方子維文化事業有限公司提供
宜蘭青農方子維榮獲「世界農業旅遊獎」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（SDGs）融入農業旅遊，成功從世界各農業大國競逐者中脫穎而出，縣長林姿妙今頒獎牌、紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
宜蘭青農方子維榮獲「世界農業旅遊獎」，他以「在地即國際」、「舊即是新」理念，把聯合國永續發展目標（SDGs）融入農業旅遊，成功從世界各農業大國競逐者中脫穎而出，縣長林姿妙今頒獎牌、紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
方子維介紹目前愈來愈少的菜刀店。圖／方子維文化事業有限公司提供
方子維介紹目前愈來愈少的菜刀店。圖／方子維文化事業有限公司提供
帶著外國旅人參觀傳統中藥店。圖／方子維文化事業有限公司提供
帶著外國旅人參觀傳統中藥店。圖／方子維文化事業有限公司提供
「少年阿公」方子維把聯合國永續發展目標（SDGs）融入農業旅遊與地方創生，開創特別的旅遊經驗，吸引國際遊客迺菜市場。圖／方子維文化事業有限公司提供
「少年阿公」方子維把聯合國永續發展目標（SDGs）融入農業旅遊與地方創生，開創特別的旅遊經驗，吸引國際遊客迺菜市場。圖／方子維文化事業有限公司提供
縣長林姿妙表揚方子維時，與方的母親及工作團隊玩起自拍。圖／縣府提供
縣長林姿妙表揚方子維時，與方的母親及工作團隊玩起自拍。圖／縣府提供

宜蘭 青農 食農教育

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