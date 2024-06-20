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花蓮失智症確診率全台最高 市區全失智日照中心啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市「靈糧堂米崙」小規機服務中心今天啟用，可照顧48名失智長者。記者王思慧／攝影
花蓮市「靈糧堂米崙」小規機服務中心今天啟用，可照顧48名失智長者。記者王思慧／攝影

花蓮縣長者多，衛生局預估有4500個失智確診個案，確診率全台最高，因此長照服務覆蓋率也最多，有300多個日照據點。今天米崙全失智型日間照顧暨小規模多機能服務中心揭牌，成為花蓮第19座日照機構，每天可提供48位長者及及3床臨時住宿服務，打造失智友善社區生活圈。

衛生局副局長鍾美珠表示，花蓮縣有約31萬人口，依照比例換算，預估約有4500個失智確診個案，失智確診率全台最高，長照服務覆蓋率也最多，有377個日照據點。透過基層個管師、照服員等，還有村里長、熱心人士轉介，讓失智長者到日照中心接受照顧。

鍾美珠說，米崙小規模多機能服務中心可收48個個案，等於幫助48個家庭，有些住在吉安鄉的長者因日照據點在山海觀大樓，建物被震損，因此移到花蓮市服務中心，雖然距離有點遠，不過家屬也都很樂意。

士林靈糧堂社會福利協會花東服務處長倪頌惠說，只要有失智症的診斷證明，長照失能等級評估等，就可取得服務。中心設計很多課程，讓長者體驗、活動身體，現在有35位長者，主要是居住在花蓮市、吉安鄉與新城鄉，還有幾位申請中，同時最多可照顧48位失智長者，未來規畫人力穩定，會提供假日與夜間服務，讓家屬喘息。

士林靈糧堂社會福利協會執行長簡月娥指出，失智長者是老人照護的重中之重，對於長者照護有使命感，偏鄉的資源需要都市帶動，多年前看到花蓮有強化的空間，向台肥租地自建，期待提供長者與家屬全方位服務。

「靈糧堂米崙」小規機服務中心建物以鋼骨結構強化耐震，內部挑高及低窗台形式，增加通風及自然光照。空間規畫4個小家（教室），依照失智者的自主性、喜好及生活習慣，提供個別化的照顧計畫，讓失智者有規律生活，參與日間活動，透過活動刺激大腦、延緩退化。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

花蓮市米崙全失智型日間照顧中心啟用，提供多元活動讓失智長者體驗，延緩退化。記者王思慧／攝影
花蓮市米崙全失智型日間照顧中心啟用，提供多元活動讓失智長者體驗，延緩退化。記者王思慧／攝影
花蓮縣衛生局預估有4500個失智確診個案，確診率全台最高，長照服務覆蓋率也最多，有377個日照據點。記者王思慧／攝影
花蓮縣衛生局預估有4500個失智確診個案，確診率全台最高，長照服務覆蓋率也最多，有377個日照據點。記者王思慧／攝影

失智症 確診 花蓮

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