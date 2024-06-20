花蓮重慶市場震後更新招牌 將發購物券刺激消費

花蓮市重慶市場因震災影響，部分磚牆及地面受損仍在修繕，公所也編列經費，完成攤位招牌更新。市場自救會將發放1000張價值新台幣50元購物券，盼民眾支持在地攤商。

花蓮市長魏嘉彥今天視察市場攤位招牌更新工程，他指出，重慶市場於民國104年改建完成，是市區最具規模的公有零售市場之一，更榮獲經濟部評選優良市集四星認證，為宜花東地區的唯一四星評級。

魏嘉彥說，為提升攤位標示，公所編列900萬元預算，為市場內273個攤商設計、製作橫向及小圓型等燈箱招牌；也增設集水槽，改善自來水管漏水及滴水問題，維持市場地面整潔。

市場招牌設計依據攤商營業類別規劃為不同顏色，農產品為綠色、禽畜產品為橘紅色系、水產是藍紫色系，招牌右側再設計豬、雞、蔬菜、水果圖樣，增強辨別。

魏嘉彥說，招牌更換工程，曾因連假採買人潮停工，復工後市場又因0403、0423地震受損，必須拆除已完工招牌，讓重機具進場修繕，歷經重重關卡，近日終於將招牌全數更換完成。

重慶市場自治會主委陳愛玲表示，為了慶祝攤商招牌工程完工，自治會27日起至29日連續3天將發放1000張50元購物券，可於7月10日前在重慶市場內折抵消費，希望民眾支持在地攤商。