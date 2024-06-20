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台東縣府人事異動 布農族邱婉玲成首位原民人事處長

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府人事處處長異動，新任處長一職由副處長邱婉玲接任，是首位具原民身分的人事處長。記者尤聰光／攝影
台東縣政府人事處處長異動，新任處長一職由副處長邱婉玲接任，是首位具原民身分的人事處長。記者尤聰光／攝影

台東縣政府人事處處長異動，原處長張文馨退休，新任處長一職由副處長邱婉玲接任，邱人事經驗23年，她說持續努力培育和留住人才，並營造縣府優質職場環境。

邱婉玲表示，自己升任處長也很訝異，從事公職以來，沒有多大的豐功偉業，就是秉持努力做好工作，用負責任的態度看待每件事，上任後會在歷任處長留下的良好基礎上，有效及提升人才的管理。

2000年邱婉玲原民特考分發花蓮，隔年調任台東縣府人事處，從基層科員做起，一路升視導、科長及副處長，也擔任過環保局及衛生局人事室主任，累積豐富的人事經驗，曾獲頒模範公務員和中央人事專業獎章。

據了解，邱婉玲具原民身分，是縣府首位原民人事處長，來自海端鄉利稻村布農族的她，也是該村任職公務體系目前最高職位的村民，全村得知消息都與有榮焉。

公務員 原住民 台東 布農族 環保局

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