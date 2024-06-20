基隆成功市場通風不良易滑 中央補助千萬改善拉回顧客

基隆市成功市場是市區民眾採買重要市場，但因老舊民眾反映逛市場時通風不好常流汗、2樓海鮮區易滑且燈光不夠亮，經濟部補助1158萬元改善，將更新145台送風機、改善地版並設油水分離設備等，預計年底前工程發包、完成，全面改善內部環境，盼找回更多的消費顧客。

成功市場是仁愛區重要市場，攤商反映，場內145台送風機因年代久遠老舊影響功能，夏季時悶熱的環境降低了民眾的購物意願，也影響到攤販商家販售的生鮮食材品質。而現有的非節能燈泡電費高昂，因2樓的海鮮區地面濕滑，嚴重影響購物安全。市場內的油脂也排入化糞池，造成化糞池引擎損壞，糞水溢出地面，影響環境衛生。

林沛祥今天上午會勘表示，這次向經濟部成功爭取到1158萬元改善補助經費，是中央與地方政府的密切合作，未來，他將繼續與基隆市政府合作，繼續改善其他市場的環境。

林沛祥說，這次改善4項設備，一是更換145台送風機，徹底改善市場內的通風狀況，讓購物環境更加舒適；二是更換為LED節能燈具，降低電費，提高照明效率；三是2樓海鮮區地面鋪設，提高安全性，防止滑倒；四是設置油水分離設備與陰井，改善排水系統，防止油脂堵塞化糞池。

成功市場管理委員會主委陳世平說，市場能夠更清潔衛生、逛起來更涼爽舒適，就能讓更多的民眾願意回來採購。

產發處長林鼎超表示，這次獲得中央的補助幫助非常大，進行整體環境的修繕，其他市場也會陸續爭取改善，盼中央大力協助。