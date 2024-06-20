觀察員不夠 「被抓割鰭棄身漁船恐冰山一角」

宜蘭蘇澳籍漁船被抓獲違法「割鰭棄身」，面臨上百萬罰鍰與沒收漁業證照重罰，為何仍鋌而走險？業界指出，鯊魚鰭和魚身價差巨大，一趟船下來滿載的魚鰭和魚身利潤相差數百萬元，暗中透過盤商銷往餐廳，加上有經驗的船長會設法規避檢查，看準觀察員人力不足，終究有人願意冒險賭一把。

資深漁民透露，鯊魚鰭每公斤收購價在魚肉數十倍以上，因船艙空間有限，要利潤最大化，就是丟掉魚身，留下魚鰭，以這次金滿發66號載回的6.5公噸魚鰭計算，「割鰭棄身」比全魚利用的利潤高出2、300萬元，「殺頭生意有人做，就是這個道理」。

「真的好大膽。」北部一名盤商指出，部分鯊魚是禁止捕撈保育類，聽說只在中南部海域還在捕鯊魚製成魚翅，因在船上直接殺魚，北部溫度較為潮濕，不利在船上久放，目前已無平台敢公開賣魚翅。

盤商指出，仍有餐廳賣魚翅，原因也在魚翅可在倉庫冰凍，業者也能聲稱是禁捕前的魚貨，規避爭議。

海巡人員指出，漁船返港後都要由海巡人員、漁業署觀察員檢查、清艙，魚鰭與魚身數量對不上就會露餡。規避檢查方法當然有，如2021年金滿發66號，就企圖提前卸貨避人耳目，雖然最終露餡，但總有漏網之魚。

另外，雖然有保育觀察員制度，但人數有限，全台約100多人，觀察員不夠時，僅海巡人員檢查，漁業專業度有落差，留下可乘之機。業界人士說，「說到底，誰知道被抓獲的案例是不是冰山一角？」