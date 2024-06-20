聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察員不夠 「被抓割鰭棄身漁船恐冰山一角」

聯合報／ 記者陳敬丰李承穎／宜蘭報導

宜蘭蘇澳籍漁船被抓獲違法「割鰭棄身」，面臨上百萬罰鍰與沒收漁業證照重罰，為何仍鋌而走險？業界指出，鯊魚鰭和魚身價差巨大，一趟船下來滿載的魚鰭和魚身利潤相差數百萬元，暗中透過盤商銷往餐廳，加上有經驗的船長會設法規避檢查，看準觀察員人力不足，終究有人願意冒險賭一把。

資深漁民透露，鯊魚鰭每公斤收購價在魚肉數十倍以上，因船艙空間有限，要利潤最大化，就是丟掉魚身，留下魚鰭，以這次金滿發66號載回的6.5公噸魚鰭計算，「割鰭棄身」比全魚利用的利潤高出2、300萬元，「殺頭生意有人做，就是這個道理」。

「真的好大膽。」北部一名盤商指出，部分鯊魚是禁止捕撈保育類，聽說只在中南部海域還在捕鯊魚製成魚翅，因在船上直接殺魚，北部溫度較為潮濕，不利在船上久放，目前已無平台敢公開賣魚翅。

盤商指出，仍有餐廳賣魚翅，原因也在魚翅可在倉庫冰凍，業者也能聲稱是禁捕前的魚貨，規避爭議。

海巡人員指出，漁船返港後都要由海巡人員、漁業署觀察員檢查、清艙，魚鰭與魚身數量對不上就會露餡。規避檢查方法當然有，如2021年金滿發66號，就企圖提前卸貨避人耳目，雖然最終露餡，但總有漏網之魚。

另外，雖然有保育觀察員制度，但人數有限，全台約100多人，觀察員不夠時，僅海巡人員檢查，漁業專業度有落差，留下可乘之機。業界人士說，「說到底，誰知道被抓獲的案例是不是冰山一角？」

海巡 漁業署 餐廳 鯊魚

延伸閱讀

陳曉婚變早露餡！？面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

北竿民眾深夜意識不明 海巡協助後送南竿就醫

蔡正元控海巡把預算花在造艦 裝備老舊以人力取代科技

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

相關新聞

蘇澳船捕鯊割鰭棄身 隔3年再犯

宜蘭1艘蘇澳籍延繩釣漁船「金滿發66號」被查出捕獲鯊魚後割下魚鰭、拋棄魚身，屬重大違規，船上違規魚鰭6510公斤，已送往...

回響／靠主廚絕活再精進…宜蘭營養午餐 剩食率3年降到5%

本報專題報導營養午餐剩食多問題，宜蘭縣辦免費營養午餐，剩食率連年下降，今年初降到5%，縣府精益求精，與民間合作午餐廚藝精...

新北589公車 延駛基隆百福社區

基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求大，但現況僅2條公路客運路線行經，居民極為不便。基隆市副...

觀察員不夠 「被抓割鰭棄身漁船恐冰山一角」

宜蘭蘇澳籍漁船被抓獲違法「割鰭棄身」，面臨上百萬罰鍰與沒收漁業證照重罰，為何仍鋌而走險？業界指出，鯊魚鰭和魚身價差巨大，...

鯊魚悲歌！宜蘭蘇澳籍漁船累犯 「割鰭棄身」藏5000公斤魚鰭

宜蘭1艘蘇澳籍延繩釣漁船日前被查出捕獲鯊魚後割下魚鰭、拋棄魚身，屬「割鰭棄身」的重大違規，船上違規魚鰭約有5000公斤，...

宜蘭將邁入超高齡社會 五結鄉第一處失智中心成立

宜蘭縣高齡人口比例超過19%，距離20%的超高齡社會僅有一步之遙，長照成重要議題，但五結鄉長年沒有失智中心，有需要的長者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。