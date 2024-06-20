蘇澳船捕鯊割鰭棄身 隔3年再犯

宜蘭1艘蘇澳籍延繩釣漁船「金滿發66號」被查出捕獲鯊魚後割下魚鰭、拋棄魚身，屬重大違規，船上違規魚鰭6510公斤，已送往漁業署裁罰。海巡署指出，該船不是第一次違規，2021年間也曾「割鰭棄身」，遭漁業署重罰500萬元、收回漁業證照16個月。

鯊魚漁獲中最有價值的部位是魚鰭，可用於製作魚翅料理，漁民捕獲鯊魚後僅割掉魚鰭、將鯊魚拋回海中即「割鰭棄身」，對漁民而言可以捨棄經濟價值較低的鯊魚肉身，增加較有價值的魚鰭存貨空間，但對鯊魚極為殘忍，也危害海洋生態系統，作法已被多個國家禁止。

漁業署也明定禁止捕鯊割鰭棄身，並發布「違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準」，罰鍰50萬元起跳，依違法漁獲重量計算訂定罰鍰級距，違規數量愈大，罰鍰愈高。

海巡署北部分署指出，6月15日下午接獲偵防分署台南查緝隊通報，情資稱有1艘蘇澳籍漁船疑似割鰭棄身。該船今年2月出海，到太平洋捕魚，16日將返港；海巡、岸巡與偵緝隊蹲守南方澳漁港，逮到返港的漁船，查獲6510公斤的鯊魚鰭。

北部分署表示，已通報漁業署派員封存，該船漁貨包含違規鯊魚鰭共約7萬公斤，後續將交由漁業署依違反遠洋漁業條例裁處。

該船並非第一次違規，2021年就被查獲13公噸違規魚鰭，此外還有違規提前卸貨等行為，最後漁業署重罰該船450萬元、船長50萬元，收回漁業證照、漁船船員手冊及幹部船員執業證書16個月；該船去年初才取回漁業證照等恢復營業，才過1年多又重蹈覆轍。

漁業署強調，對割鰭棄身零容忍，將於事證調查完成後，就違規事項依法重罰，重申鯊魚漁獲割鰭棄身嚴重傷害國家及產業形象，美國商務部海洋暨大氣總署去年8月發布「國際漁業管理改善雙年度報告」，就指台灣有9艘漁船在2020年、2021年於中西太平洋水域涉嫌將捕獲的鯊魚割鰭棄身，造成美國再將台灣列名涉及非法、未報告、不受規範（IUU）漁業行為的國家；日後會加強落實漁業管理措施及強化漁船監測、管控及監督。