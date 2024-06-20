聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北589公車 延駛基隆百福社區

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市府協助，確認新北589路公車將延駛百福社區，沿途增設9處站位。圖／基隆市政府提供
基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市府協助，確認新北589路公車將延駛百福社區，沿途增設9處站位。圖／基隆市政府提供

基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求大，但現況僅2條公路客運路線行經，居民極為不便。基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，昨天會勘，確認新北589路公車將延駛百福社區，沿途將增設9處站位，預計8月底前實施。

百福社區居民目前僅能搭乘公路客運1032及1191計2條路線前往汐止，平日8班次、假日2班次，邱佩琳說，由於在地居民反映當地行的不便，請新北市府協助，感謝路線主管機關新北交通局和客運業者新北客運公司促成，同意讓新北市轄589路公車延駛百福社區。

基隆市民可在百福社區搭乘公車一車直達摩天鎮、汐止市區、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，每日8班次，讓百福社區聯外交通更加方便，已請新北市盡速讓公車上路。

交通處長王圳宏指出，新北589路公車路線延駛後，路線主要行經明德三路、百三街及福五街，增設基隆市界（明德三路）、明德三路（北五堵）、堵南里、百三街口、福二街口、福三街口、百福國中、百六街口及監理站共9處站位，民眾可在堵南里公車站下車後步行至百福車站轉乘台鐵。

公車 基隆 監理站 邱佩琳

延伸閱讀

新北議長兒遭搜索是秋後算帳？ 蘇巧慧：不應破壞選舉

ICLEI大會巴西揭幕 副市長劉和然出席談新北經驗引接班聯想

新北589公車延駛百福社區增9站 每日8班次8月底前上路

新北發展電動車出口產業鏈 7月辦充電樁技術座談

相關新聞

蘇澳船捕鯊割鰭棄身 隔3年再犯

宜蘭1艘蘇澳籍延繩釣漁船「金滿發66號」被查出捕獲鯊魚後割下魚鰭、拋棄魚身，屬重大違規，船上違規魚鰭6510公斤，已送往...

回響／靠主廚絕活再精進…宜蘭營養午餐 剩食率3年降到5%

本報專題報導營養午餐剩食多問題，宜蘭縣辦免費營養午餐，剩食率連年下降，今年初降到5%，縣府精益求精，與民間合作午餐廚藝精...

新北589公車 延駛基隆百福社區

基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求大，但現況僅2條公路客運路線行經，居民極為不便。基隆市副...

觀察員不夠 「被抓割鰭棄身漁船恐冰山一角」

宜蘭蘇澳籍漁船被抓獲違法「割鰭棄身」，面臨上百萬罰鍰與沒收漁業證照重罰，為何仍鋌而走險？業界指出，鯊魚鰭和魚身價差巨大，...

鯊魚悲歌！宜蘭蘇澳籍漁船累犯 「割鰭棄身」藏5000公斤魚鰭

宜蘭1艘蘇澳籍延繩釣漁船日前被查出捕獲鯊魚後割下魚鰭、拋棄魚身，屬「割鰭棄身」的重大違規，船上違規魚鰭約有5000公斤，...

宜蘭將邁入超高齡社會 五結鄉第一處失智中心成立

宜蘭縣高齡人口比例超過19%，距離20%的超高齡社會僅有一步之遙，長照成重要議題，但五結鄉長年沒有失智中心，有需要的長者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。