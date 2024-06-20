新北589公車 延駛基隆百福社區

基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求大，但現況僅2條公路客運路線行經，居民極為不便。基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，昨天會勘，確認新北589路公車將延駛百福社區，沿途將增設9處站位，預計8月底前實施。

百福社區居民目前僅能搭乘公路客運1032及1191計2條路線前往汐止，平日8班次、假日2班次，邱佩琳說，由於在地居民反映當地行的不便，請新北市府協助，感謝路線主管機關新北交通局和客運業者新北客運公司促成，同意讓新北市轄589路公車延駛百福社區。

基隆市民可在百福社區搭乘公車一車直達摩天鎮、汐止市區、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，每日8班次，讓百福社區聯外交通更加方便，已請新北市盡速讓公車上路。

交通處長王圳宏指出，新北589路公車路線延駛後，路線主要行經明德三路、百三街及福五街，增設基隆市界（明德三路）、明德三路（北五堵）、堵南里、百三街口、福二街口、福三街口、百福國中、百六街口及監理站共9處站位，民眾可在堵南里公車站下車後步行至百福車站轉乘台鐵。