七星潭國際疊石藝術節 邀國外藝術家進駐創作

七星潭風景區位於花蓮縣新城鄉，為力拚震後觀光，新城鄉公所將舉辦國際疊石藝術節，24日起將有國內外疊石創作家進駐創作，7月7日起展開為期約1個月的市集及創作展覽。

新城鄉公所農觀課長賴志明接受中央社記者採訪指出，第1屆曼波新城鄉國際疊石藝術節籌備1年多，共有國內外藝術家創作、疊石創作比賽、藝術展覽及市集、吹吹海風野餐日及新城小旅行等5項活動內容。

賴志明指出，活動邀請來自瑞士、加拿大及在地疊石創作家共6人，24日起進駐七星潭風景區場地創作，以新城海灘石材為素材創作，7月3日前陸續完成。

除了專業藝術家創作，活動也開放15組民眾創作，最高獎金新台幣1萬5000元，也將於24日起陸續前往會場創作。賴志明說，考量花蓮仍有餘震，創作需考量作品「抗震能力」，以免影響評分。

賴志明說，活動地點位於七星潭風景區賞星廣場前海灘，目前已經在整地，藝術家進駐期間，民眾可於步道區近距離欣賞作品創作過程。

作品將於7月6日起至8月4日每天上午10時至傍晚6時展出，現場會有攤位市集。賴志明說，也規劃8梯次新城小旅行活動，安排解說員進行深度導覽，活動內容近期會於官網公布。