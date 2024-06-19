鯊魚悲歌！宜蘭蘇澳籍漁船累犯 「割鰭棄身」藏5000公斤魚鰭

宜蘭1艘蘇澳籍延繩釣漁船日前被查出捕獲鯊魚後割下魚鰭、拋棄魚身，屬「割鰭棄身」的重大違規，船上違規魚鰭約有5000公斤，已送往漁業署裁罰。該船不是第一次違規，2021年間也曾割鰭棄身，遭漁業署重罰500萬元、收回漁業證照16個月。

鯊魚漁獲中最有價值的部位是魚鰭，可用於製作魚翅，漁民捕獲鯊魚後僅割掉魚鰭、將鯊魚拋回海中的行為即「割鰭棄身」，對漁民而言可以捨棄經濟價值較低的鯊魚肉身，增加較有價值的魚鰭存貨空間，但對鯊魚極為殘忍，也危害海洋生態系統，被多個國家禁止，我國也明文禁止。

海巡署北部分署指出，6月15日下午接獲偵防分署台南查緝隊通報，情資稱有1艘蘇澳籍漁船疑似割鰭棄身。據了解，該船今年2月出海，到太平洋捕魚，16日將返港；海巡、岸巡與偵緝隊蹲守南方澳漁港，逮到返港的漁船，查獲約5000公斤違規的鯊魚鰭。

北部分署表示，已通報漁業署派員封存，該船漁貨包含違規鯊魚鰭共約7萬公斤，後續將交由漁業署依違反遠洋漁業條例裁處。