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宜蘭將邁入超高齡社會 五結鄉第一處失智中心成立

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院成立五結樂智據點，盼擴展失智中心服務。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院成立五結樂智據點，盼擴展失智中心服務。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭縣高齡人口比例超過19%，距離20%的超高齡社會僅有一步之遙，長照成重要議題，但五結鄉長年沒有失智中心，有需要的長者只能依靠社區據點或長照服務；羅東博愛醫院設立的五結樂智據點今天成立，就在鄉公所旁邊，盼讓長者就近接受服務。

宜蘭縣政府統計，2024年65歲以上高齡人口比例為19.14%，高於全國平均18.27%，其中有失智症狀的長者超過6900人；截至去年，全縣有12處失智據點，宜蘭市、羅東鎮各有3處據點，但高齡人口比例同樣超過18%的五結鄉，一直沒有這類據點。

博愛醫院6年前在羅東樹林成立第一個失智據點，後在羅莊也成立失智據點，一直想將服務擴展到五結鄉，今年5月終於找到合適的場地承租，經過1個月整理，今天開幕；新成立的五結樂智據點位於鄉公所附近、衛生所對面，承租的一樓約20坪，可以容納10多位長者。

五結樂智據點每周一到五上午9時到下午4時開放，主要目的是延緩退化，課程包含懷舊治療、創意手作、益智動腦、體適能等，長者經醫療院所診斷確定患有輕度或級輕度失智症，就可以免費加入，交通、伙食費用也能全額補助；7月開始將規畫分成上午班與下午班，增加服務量能。

博愛醫院個管師表示，失智據點不同於日照中心提供24小時住宿服務，需要空間較小，反而交通區位相當重要；五結鄉還沒有失智中心時，有需要的民眾只能轉往羅東或冬山，每日接送並不現實，多數人只能尋求社區活動據點，或到宅長照服務。

個管師指出，部分民眾對失智症避之唯恐不及，常將長者的症狀當作單純老化不願就醫或篩檢，等到確診失智症已經邁入輕中度甚至中度；若發現類似症狀及早就醫，在輕度或極輕度失智的階段就接受治療，可以大幅延緩退化速度，盼政府加強宣導、推廣。

宜蘭老人比例超過19%，將邁入超高齡化社會，長照成為重要議題。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭老人比例超過19%，將邁入超高齡化社會，長照成為重要議題。圖／羅東博愛醫院提供

失智症 羅東 長照

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