宜蘭將邁入超高齡社會 五結鄉第一處失智中心成立

宜蘭縣高齡人口比例超過19%，距離20%的超高齡社會僅有一步之遙，長照成重要議題，但五結鄉長年沒有失智中心，有需要的長者只能依靠社區據點或長照服務；羅東博愛醫院設立的五結樂智據點今天成立，就在鄉公所旁邊，盼讓長者就近接受服務。

宜蘭縣政府統計，2024年65歲以上高齡人口比例為19.14%，高於全國平均18.27%，其中有失智症狀的長者超過6900人；截至去年，全縣有12處失智據點，宜蘭市、羅東鎮各有3處據點，但高齡人口比例同樣超過18%的五結鄉，一直沒有這類據點。

博愛醫院6年前在羅東樹林成立第一個失智據點，後在羅莊也成立失智據點，一直想將服務擴展到五結鄉，今年5月終於找到合適的場地承租，經過1個月整理，今天開幕；新成立的五結樂智據點位於鄉公所附近、衛生所對面，承租的一樓約20坪，可以容納10多位長者。

五結樂智據點每周一到五上午9時到下午4時開放，主要目的是延緩退化，課程包含懷舊治療、創意手作、益智動腦、體適能等，長者經醫療院所診斷確定患有輕度或級輕度失智症，就可以免費加入，交通、伙食費用也能全額補助；7月開始將規畫分成上午班與下午班，增加服務量能。

博愛醫院個管師表示，失智據點不同於日照中心提供24小時住宿服務，需要空間較小，反而交通區位相當重要；五結鄉還沒有失智中心時，有需要的民眾只能轉往羅東或冬山，每日接送並不現實，多數人只能尋求社區活動據點，或到宅長照服務。