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搶救台東旅遊 農村水保署邀體驗「油熱愛了梅」

中央社／ 台東縣19日電

為搶救景氣低迷國旅，農業部農保署台東分署補助東海岸原住民社區合作社，整合月桃葉、梅子、苦茶油等3個農村特色亮點，推出「油熱愛了梅」創新體驗，為國旅注入強心劑。

農業部農村發展及水土保持署台東分署辦理「農藝野生活創新體驗服務優化計畫」，跨區域整合3個農村再生社區特色亮點，以東海岸原住民社區合作社、縱谷社區原住民合作社及銅礦11林業生產合作社，進行盤點農藝特色及產品現況，規劃出優質的農村套裝遊程及產品套裝，今天舉辦說明會。

水土保持署台東分署表示，已經將盤點的尚德社區梅製品，崁頂社區苦茶油、及富豐社區月桃葉製品等3個區域亮點轉化為套裝遊程及產品套裝。「油熱愛了梅」套裝旅程，是以苦茶「油」，阿美族語月桃Legnac音譯「熱愛」，以及「梅」創意發想；盼能透過食農解說、手作體驗加工品、手作農特產品帶回家的遊程，留住國內遊客到台東農村深度旅遊。

旅行社業者徐仲德表示，國旅景氣低迷，東部觀光更是因為地震受到重創，假設10個人裡面大概有8個會到國外旅遊，比例相當懸殊，暑假快到了，但東部觀光訂房率，還沒有達到往年8成以上的水準，中央和地方陸續加碼各項東部觀光補助，呼籲國人利用暑假安排到東部渡假，振興東部觀光。

原住民 台東 國旅

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