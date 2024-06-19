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基隆暖暖親水季6月29日開幕 2時段開放戲水

中央社／ 基隆19日電

基隆親水季-暖暖遇見你」活動將於29日在暖暖親水公園開幕，活動期間噴水設施除週一和週五暫停開放外，每天上午和下午各有1.5小時，暖暖區長陳儒東歡迎民眾前來戲水消暑。

陳儒東今天在記者會表示，今年親水季活動從6月29日起至8月31日在基隆市暖暖區盛大舉辦，由公私部門通力合作，在暑假期間規劃一系列豐富且多元活動，包含在地自然生態踏訪、歷史文化巡禮、特色美食分享、親子手作同樂等，各活動場次名額有限，歡迎民眾報名參加。

陳儒東指出，親水季期間，將於上午9時30分至11時，及下午4時至5時30分開啟暖暖親水公園噴水設施，每週一、週五安排清潔及換水作業暫停開放，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前來遊憩，若開車前往暖暖親水公園，可將車輛停放水源橋下收費停車場。

基隆 美食 親子

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