聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆也傳鬧劇…白髮翁要學生讓座阿嬤遭婦嗆 司機：博愛座不代表老人座
近日多地捷運、公車屢發生博愛座是否讓座爭議，基隆市公車505路線昨也發生讓座糾紛，有人拍下爭議過程貼網，引發網友討論。畫面是一名白髮長者出聲，要一名學生讓座給一位阿嬤，但另有一位婦人嗆「不要趕年輕人」、「現在教育不一樣，不用你講要讓他們就會自動讓」。司機還廣播「博愛座不代表老人座，請乘客冷靜，不要吵架。」
有網友在臉書社群貼出影片，昨天下午一輛505路線開往安樂區大武崙方向的市公車，發生讓座爭議，當時公車上有很多乘客，不少人是站著。
據市公車處了解，畫面是一名白髮長者出聲，要一名學生讓座給一位阿嬤，但另有一位婦人嗆「不要趕年輕人」、「現在教育不一樣，不用你講要讓他們就會自動讓」。司機還廣播「博愛座不代表老人座，請乘客冷靜，不要為此事吵架。」
針對此乘客車的爭議，基隆市公車處總站長鄭文彭說，公車都有博愛座，年輕人要不要馬上讓座給長者，並無強制性，都是以勸導為主，司機的工作是要專心開車，保障乘客安全，不會介入。
鄭文彭表示，如有爭議發生，通常司機會廣播要大家冷靜，如果有衝突爭議會報警由警方處理。博愛座的精神，是請乘客讓座給老弱婦孺，但多數司機發現，很多人都會主動讓座。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言