基隆也傳鬧劇…白髮翁要學生讓座阿嬤遭婦嗆 司機：博愛座不代表老人座

近日多地捷運、公車屢發生博愛座是否讓座爭議，基隆市公車505路線昨也發生讓座糾紛，有人拍下爭議過程貼網，引發網友討論。畫面是一名白髮長者出聲，要一名學生讓座給一位阿嬤，但另有一位婦人嗆「不要趕年輕人」、「現在教育不一樣，不用你講要讓他們就會自動讓」。司機還廣播「博愛座不代表老人座，請乘客冷靜，不要吵架。」

有網友在臉書社群貼出影片，昨天下午一輛505路線開往安樂區大武崙方向的市公車，發生讓座爭議，當時公車上有很多乘客，不少人是站著。

據市公車處了解，畫面是一名白髮長者出聲，要一名學生讓座給一位阿嬤，但另有一位婦人嗆「不要趕年輕人」、「現在教育不一樣，不用你講要讓他們就會自動讓」。司機還廣播「博愛座不代表老人座，請乘客冷靜，不要為此事吵架。」

針對此乘客車的爭議，基隆市公車處總站長鄭文彭說，公車都有博愛座，年輕人要不要馬上讓座給長者，並無強制性，都是以勸導為主，司機的工作是要專心開車，保障乘客安全，不會介入。

鄭文彭表示，如有爭議發生，通常司機會廣播要大家冷靜，如果有衝突爭議會報警由警方處理。博愛座的精神，是請乘客讓座給老弱婦孺，但多數司機發現，很多人都會主動讓座。