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台鐵R200柴電機車首航吸引鐵道迷搶拍 提升3種運輸量能

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
4輛全新R200型柴電機車出現在花蓮車站貨場，讓現場鐵道迷觀賞新車風姿。記者王思慧／攝影
4輛全新R200型柴電機車出現在花蓮車站貨場，讓現場鐵道迷觀賞新車風姿。記者王思慧／攝影

台鐵公司去年引進R200型柴電機車，經過1年嚴格測試與調整後，今天在花蓮車站貨場正式首航並投入營運，吸引許多鐵道迷拍照。台鐵董事長杜微表示，R200柴電機車將用於貨運、軍事運輸及特種運輸，可大幅提升運輸量能。

今天R200牽引著8輛由低到高排列的貨車與守車，分別裝載著大理石、軍用卡車及貨櫃進場，展現不同的貨運型態。現場來賓搖鈴代表出發啟航，當R200首航貨列編組消失在遠方時，4輛全新R200型柴電機車緩緩出現，讓現場鐵道迷觀賞新車風姿，並開心合影留念。

杜微指出，R200柴電機車正式首航，未來用於貨運、軍運及特種運輸，車子性能優異、節能環保，在R200投入營運以後，必能提升區塊的服務。

杜微說，R200柴電機車有各種安全防護設備設計，有攝影機提高調車安全性，車子本身也有動力系統、制軔系統、防火防噪音系統。1輛R200的馬力等於現役2輛R190重聯，除貨物運輸，在軍事運輸、災害救援或配合蘇花改工程清運土方等特殊運輸，都做好準備。

台鐵表示，預計引進36輛R200，目前有4輛完成動靜態測試，取得營運許可證明，未來陸續交車，將車輛配置在花蓮、宜蘭及彰化等貨運主要服務地區。

杜微說，回顧今年初台鐵公司成立後，歷經3個連假疏運都很順利，統計1到5月，疏運人數比去年提升11％，營收增加6億多元，支出比照預算也樽節1億多元。未來在客運、貨運、鐵道觀光、文化、資產等做更充分的利用。

另外，歷經強震、大雨造成東部幹線部分受損，目前已逐步修復，原本因安全停用的花蓮崇德車站，於今天恢復使用，後續會針對有風險路段持續監控及精進。

現場來賓搖鈴歡慶R200柴電機車出發啟航，提升貨運量能。記者王思慧／攝影
現場來賓搖鈴歡慶R200柴電機車出發啟航，提升貨運量能。記者王思慧／攝影
台鐵公司去年引進R200型柴電機車，經過1年嚴格測試與調整後，今天在花蓮車站貨場正式首航並投入營運。記者王思慧／攝影
台鐵公司去年引進R200型柴電機車，經過1年嚴格測試與調整後，今天在花蓮車站貨場正式首航並投入營運。記者王思慧／攝影
花蓮車站貨場停放現役R40、R168、R190與最新R200柴電機車，展現新舊柴電機車交棒。記者王思慧／攝影
花蓮車站貨場停放現役R40、R168、R190與最新R200柴電機車，展現新舊柴電機車交棒。記者王思慧／攝影
台鐵公司去年引進R200型柴電機車，今天在花蓮車站貨場正式首航並投入營運，將用於貨運、軍事運輸及特種運輸。記者王思慧／攝影
台鐵公司去年引進R200型柴電機車，今天在花蓮車站貨場正式首航並投入營運，將用於貨運、軍事運輸及特種運輸。記者王思慧／攝影

台鐵 杜微 鐵道迷

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