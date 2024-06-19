台鐵R200柴電機車首航吸引鐵道迷搶拍 提升3種運輸量能

台鐵公司去年引進R200型柴電機車，經過1年嚴格測試與調整後，今天在花蓮車站貨場正式首航並投入營運，吸引許多鐵道迷拍照。台鐵董事長杜微表示，R200柴電機車將用於貨運、軍事運輸及特種運輸，可大幅提升運輸量能。

今天R200牽引著8輛由低到高排列的貨車與守車，分別裝載著大理石、軍用卡車及貨櫃進場，展現不同的貨運型態。現場來賓搖鈴代表出發啟航，當R200首航貨列編組消失在遠方時，4輛全新R200型柴電機車緩緩出現，讓現場鐵道迷觀賞新車風姿，並開心合影留念。

杜微指出，R200柴電機車正式首航，未來用於貨運、軍運及特種運輸，車子性能優異、節能環保，在R200投入營運以後，必能提升區塊的服務。

杜微說，R200柴電機車有各種安全防護設備設計，有攝影機提高調車安全性，車子本身也有動力系統、制軔系統、防火防噪音系統。1輛R200的馬力等於現役2輛R190重聯，除貨物運輸，在軍事運輸、災害救援或配合蘇花改工程清運土方等特殊運輸，都做好準備。

台鐵表示，預計引進36輛R200，目前有4輛完成動靜態測試，取得營運許可證明，未來陸續交車，將車輛配置在花蓮、宜蘭及彰化等貨運主要服務地區。

杜微說，回顧今年初台鐵公司成立後，歷經3個連假疏運都很順利，統計1到5月，疏運人數比去年提升11％，營收增加6億多元，支出比照預算也樽節1億多元。未來在客運、貨運、鐵道觀光、文化、資產等做更充分的利用。