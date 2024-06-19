月租車沒保證有車位？基隆郵輪客爆增 西3停車場月租車難停

最近值郵輪旅遊旺季，旅客量很大，導致西三碼頭停車場經常爆滿，臨近中山二路居民的月租車常沒停車位，居民抱怨常要改停收費停車格，如同被剝2層皮，權益受損。基隆港務分公司表示，調整空間有告知，另將利用西二碼頭後線周遭空地，彈性作為月租顧客臨時停車用。

近日有中山二路居民反映，西三碼頭停車場因為郵輪客增加，導致天天滿租，他們每月按時要繳固定的月租費，卻常停不進去還要與路邊臨停爭位。另有民眾說，停車空間被縮減，車位才變少，認為兩邊付錢如被剝2層皮，權益受損。但入口處有告示，標明月租車並無提供保證車位。

市議員施偉政說，停車位停滿，影響月租停車權益，月租車位使用者去電業者為何沒有保留車位？業者回覆僅提供月租車位不負責保證車位，迫使這些無位可停的車主需要去停基隆市路邊停車格，進而增加花費。中山一二路、健民街一帶車位少，如今更一位難求。

律師林富貴表示，依契約自由原則，只要沒有違反公序良俗、強制止規定都是有效契約，契約可分要式得書面文字的如不動產轉移等，另有諾成契約，口頭就算，不必文字，約定成俗也可視為契約內容之一，不必另外明白約定。很多停車場多會標明月租車並無提供保證車位，屬於約定成俗，也是口頭契約的一種。

但林富貴說，月租費停車場是定期履行的契約，如因可歸責於停車場之事由，導致停車位置減少，且減少的數量足以影響停車者，停車場應於月初前告知車主。

市府交通處長王圳宏表示，西三停車場為基隆港務分公司經營管理的臨時路外停車場，具公共停車場性質，停車收費方式包含臨停收費及優惠的月租收費，但停放車輛數不得超過停車位總數，且停車場車輛停放不得有保留車位的方式提供使用。月租車輛無法進場問題，市府已請港公司檢視西三停車場月租與臨停車輛使用情況，避免影響月租民眾權益。