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反濫權基隆車站街頭宣講 民進黨籲藍白懸崖勒馬

中央社／ 基隆19日電

立法院今天審查行政院針對國會職權修法所提覆議案，民進黨基隆市黨部上午在基隆南站廣場旁舉辦「反濫權，護民主」宣講，呼籲藍白兩黨懸崖勒馬，支持行政院覆議案，讓民主政治回歸常態。

宣講活動上午在基隆火車站南站廣場旁街頭舉辦，由民進黨基隆市黨部主委林明智、民進黨基隆市議會黨團總召陳宜、市議員張之豪、黨部執行長余睿柏接連宣講，共同高喊「反濫權，護民主」。

林明智表示，今天站在街頭宣講，就是要告訴市民近日由國民黨民眾黨聯手通過的國會濫權法案，是毀憲亂政的法案，希望藍白兩黨懸崖勒馬，支持行政院的覆議案，讓民主政治回歸常態。

張之豪說，由國民黨立委傅崐萁和民眾黨立委黃國昌聯手通過的藐視國會罪，給予立委的權力，基本上就是檢察官和警察的權力，且與各國議會的調查權，是完全不同的概念。

張之豪說，正如同基隆市長謝國樑，每件事都要拚「全國首創」，台灣的立法院現在不只是全國首創，還是世界首創，台灣不是威權國家，立委根本不應該、也不可以擁有這種毫無限制的調查權。

張之豪說，傅崐萁等17名國民黨立委，4月26日前往中國北京訪問，回來後國民黨和民眾黨就急著要通過濫權法案，還有傅崐萁主推的花東開發的「花東快、環島高鐵、國六東延」總計2.5兆錢坑法案，被批評開發主義至上，毫無環境保育及成本估算概念，跟謝國樑一樣，盲目通過電動機車追加預算，卻沒有具體的規劃。

國民黨 基隆 張之豪 民眾黨 民進黨 濫權

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