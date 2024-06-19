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花蓮豐濱重振觀光 豐年祭、市集、演唱會輪番登場

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉長邱福順（中）、導演馬志翔（右2）、縣議員魏嘉賢（左2）等人，邀請遊客到豐濱鄉遊玩。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉長邱福順（中）、導演馬志翔（右2）、縣議員魏嘉賢（左2）等人，邀請遊客到豐濱鄉遊玩。記者王燕華／攝影

花蓮縣豐濱鄉是靠海原住民鄉鎮，有多元豐富文化，也是熱門水上活動遊憩點，觀光地震重創，經過2個多月恢復，公所今天宣布下月起豐年祭、8、9月接連辦市集與演唱會，邀請遊客回來「玩豐濱」尋訪東海岸祕境。不過，熱門的「親不知子」天空步道預計明年再與遊客見面。

鄉長邱福順與鄉代會主席司玉花、多位代表、村長，今天一起宣告「豐濱準備好了」，新社部落青年穿著葛瑪蘭族服飾報訊息，宣告各部落豐年祭即將展開。

邱福順說，地震過後鄉內觀光蕭條，但如今已經很安全，除了部落豐年祭，公所規畫兩場「Romadiw」演唱會與市集，8月9日在磯崎村大石鼻山步道停車場南側廣場、9月14日在靜浦村太陽廣場辦理，邀請王宏恩、Mataka 、AO樂團、白明光、查瑪克、老王樂團、貓公部落三大女高音、龐志豪等演出，歡迎遊客再來玩。

豐濱鄉「親不知子天空步道」每年吸引大批遊客，但受地震重創封園，預計明年重新開放，暑假期間無災損部分轉型海上古道休息站及市集活動，免費入園，提供旅客在東海岸有臨時休憩空間。公所也提醒，若要參加豐年祭，一定要尊重部落文化及規範。

出身花蓮的導演及演員馬志翔，為了讓孩子與土地有連結，去年搬回來定居，他今天為豐濱鄉代言，表示東海岸實在太美，身為花蓮人，他尤其熱愛豐濱海岸線；還透露籌備中的電影計畫在花蓮取景，希望更多人知道豐濱鄉有這麼棒的風景。

為方便遊客遊玩，鄉公所出版「一起玩豐濱旅遊誌」，包含公車資訊、旅遊、地圖、餐飲、秘境、豐年祭時間、遊程及石雕作品訊息，相當方便，未來會放置在花蓮轉運站內旅遊服務中心供索取。

花蓮縣豐濱鄉今天由新社部落青年報訊息，宣告各部落豐年祭即將登場。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉今天由新社部落青年報訊息，宣告各部落豐年祭即將登場。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉今天由新社部落青年報訊息，宣告各部落豐年祭即將登場。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉今天由新社部落青年報訊息，宣告各部落豐年祭即將登場。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉長邱福順（右）為導演馬志翔披上情人袋，邀請為觀光代言。記者王燕華／攝影
花蓮縣豐濱鄉長邱福順（右）為導演馬志翔披上情人袋，邀請為觀光代言。記者王燕華／攝影

地震 天空步道 樂團 演唱會 花蓮 觀光 豐年祭

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