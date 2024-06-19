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宜蘭營養午餐剩食率3年降到5% 靠主廚這絕活再精進

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
灃食公益飲食文化教育基金會顧問主廚林奕成表示，孩童味覺較敏感，處理蔬菜類需要「殺菁」，比如煸炒、加入洋蔥、牛奶以及鴨賞等，熬煮濃湯。記者陳敬丰／攝影
灃食公益飲食文化教育基金會顧問主廚林奕成表示，孩童味覺較敏感，處理蔬菜類需要「殺菁」，比如煸炒、加入洋蔥、牛奶以及鴨賞等，熬煮濃湯。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣辦理免費營養午餐剩食率連年下降，今年初降到5%，縣府精益求精，3月開始與民間合作午餐廚藝精進計畫；主廚說，孩童味覺敏感，較不容易接受蔬果澀味，三色豆更是艱難的挑戰，需透過煸炒、烘烤等方式，佐以洋蔥、香菇、牛奶等調味，才能成功「殺菁」，征服孩子的味蕾。

縣長林姿妙今天感謝灃食公益飲食文化教育基金會顧問主廚林奕成、烏石港海景酒店主廚林錦成輔導校廚團隊，以及參加廚藝精進計畫的南屏國小、凱旋國小、蘇澳國小、五結國中4所學校，盼繼續提升營養午餐品質，讓學生吃得美味、吃得健康。

教育處指出，2019年9月開始實施免費營養午餐，2021年起統計剩食率，2021年12.04%、2022年9.49%、2023年6.87%，今年1到3月為5.02%，每日剩食量約750公斤；剩食以蔬菜類為大宗，為了繼續提高學童接受度，今年3月到5月辦理學校午餐廚藝精進計畫。

林奕成說，12歲以下孩童味覺敏感，對蔬菜類的青澀味道較不能接受，廚師去除青澀味道的過程稱為「殺菁」，以紅蘿蔔為例，先煸炒去除青菜味再釋放甜味，加入洋蔥增甜，用牛奶熬煮，以宜蘭特產鴨賞點睛，煮成濃湯後就是一道「赤珊瑚鴨賞濃湯」，孩童甚至都不知道湯裡有紅蘿蔔。

至於營養午餐裡最恐怖的「大魔王」，自然非三色豆莫屬。林奕成表示，可以做成炊飯，加入香菇後再用鰹魚、昆布醬油調味，盡量改變味道，吃起來不無聊。吃營養午餐是寶貴的時光，許多學生畢業、出社會後，接觸到多元、均衡的食物機會變少，希望大家好好珍惜。

縣長林姿妙（中）感謝灃食公益飲食文化教育基金會顧問主廚林奕成（左）、烏石港海景酒店主廚林錦成（右）輔導校廚團隊。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（中）感謝灃食公益飲食文化教育基金會顧問主廚林奕成（左）、烏石港海景酒店主廚林錦成（右）輔導校廚團隊。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府與民間合作午餐廚藝精進計畫，4所國中小參與，提升營養午餐品質。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府與民間合作午餐廚藝精進計畫，4所國中小參與，提升營養午餐品質。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣營養午餐剩食率從3年前的12%，降到今年初5%，每日剩食約750公斤，以蔬菜類為大宗。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣營養午餐剩食率從3年前的12%，降到今年初5%，每日剩食約750公斤，以蔬菜類為大宗。記者陳敬丰／攝影

剩食 味道 宜蘭 林姿妙 營養午餐

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