宜蘭營養午餐剩食率3年降到5% 靠主廚這絕活再精進

宜蘭縣辦理免費營養午餐，剩食率連年下降，今年初降到5%，縣府精益求精，3月開始與民間合作午餐廚藝精進計畫；主廚說，孩童味覺敏感，較不容易接受蔬果澀味，三色豆更是艱難的挑戰，需透過煸炒、烘烤等方式，佐以洋蔥、香菇、牛奶等調味，才能成功「殺菁」，征服孩子的味蕾。

縣長林姿妙今天感謝灃食公益飲食文化教育基金會顧問主廚林奕成、烏石港海景酒店主廚林錦成輔導校廚團隊，以及參加廚藝精進計畫的南屏國小、凱旋國小、蘇澳國小、五結國中4所學校，盼繼續提升營養午餐品質，讓學生吃得美味、吃得健康。

教育處指出，2019年9月開始實施免費營養午餐，2021年起統計剩食率，2021年12.04%、2022年9.49%、2023年6.87%，今年1到3月為5.02%，每日剩食量約750公斤；剩食以蔬菜類為大宗，為了繼續提高學童接受度，今年3月到5月辦理學校午餐廚藝精進計畫。

林奕成說，12歲以下孩童味覺敏感，對蔬菜類的青澀味道較不能接受，廚師去除青澀味道的過程稱為「殺菁」，以紅蘿蔔為例，先煸炒去除青菜味再釋放甜味，加入洋蔥增甜，用牛奶熬煮，以宜蘭特產鴨賞點睛，煮成濃湯後就是一道「赤珊瑚鴨賞濃湯」，孩童甚至都不知道湯裡有紅蘿蔔。