國防部台東軍方崗哨臨檢礙交通 立委黃建賓要求改善
國防部台東聯保廠位於台東市中興路旁，軍方在入口處設置崗哨檢查進出車輛，經常妨礙中興路交通，立法委員黃建賓要求軍方改善。
國民黨籍立法委員黃建賓台東服務處今天發布新聞稿表示，黃建賓今天接受台東市豐田里長黃泉智和民眾陳情，指出隸屬國防部的軍營二支部台東聯保廠，因站哨口據中興路四段763巷的T字路口，每每營區停車受檢，路口車輛交通都受到影響。
黃泉智表示，他和居民反映多年皆未獲回應改善，因此直接向立委陳情。
服務處表示，黃建賓接獲陳情後，隨即邀請國防部陸軍司令部相關人員，研議討論，在不影響營區安全的前提下，國防部也承諾將營區的盤檢地點移至營區內部，避免與民爭道。
黃建賓表示，特別感謝軍方，願意理解民眾的需求，並第一時間改善施行。
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