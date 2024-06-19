快訊

酒駕交保5萬 王柏傑稱得知酒測結果當下非常震驚：吹得超用力

陸彈道飛彈潛艦浮航遭漁船近距離目擊 防長一原因不透露細節

梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意36度以上極端高溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華人船王趙錫成捐助百萬美元 偕女趙小蘭揭牌海大木蘭大樓

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。圖／台海大提供
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。圖／台海大提供

國立台灣海洋大學原址「麗峰莊」教職員宿舍拆除後擴建新大樓，但因物價上漲導致工程經費暴增數千萬，幸獲美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元才建成，取名木蘭海洋海事教育大樓，昨他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭揭牌，父女說，希望培育更多的人才海洋人才。

木蘭大樓2019年開工，雖經歷物價上漲、工程流標、地質問題、新冠疫情等各種挑戰，今年仍竣工，大樓的外觀設計以船帆造型搭配帷幕玻璃與灰白牆面，並以航海數字旗號標示樓層，是一棟地上7層、地下1層的鋼筋混凝土建築。大樓內設有教室、展廳及住宿空間，提供優質的學習和生活環境。

趙錫成1964年與夫人趙朱木蘭，在美國紐約創立美國福茂公司，為國際知名大型散裝航運業者，在國際航運界也擁有「華人船王」的美譽，2004年榮登聯合國「國際航運名人堂」，他鼓勵年輕學子投入海運事業；趙小蘭曾任兩位總統的勞工部長與運輸部長。2016年趙錫成博士與趙小蘭部長接受海大名譽博士學位的頒贈，協助台灣提升海洋海事教育的國際競爭力。

趙錫成設置「木蘭獎學金」提供海大留美學生學費補貼與實習機會。昨天典禮獻花致謝的陳姓校友，就曾受惠於福茂獎學金到美國紐約州立大學留學與實習，而另一位獻花的趙姓學生則即將前往美國交換學習。

校長許泰文說，航運產業在全球經濟命脈是非常重要一環，我國擁有長榮、陽明、萬海及德翔等世界頂尖航商，以及基隆、台中與高雄等重要港口，展現國際航運及物流上的強大發展潛力，海洋人才培育相當的重要。

美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。圖／台海大提供
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。圖／台海大提供
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。圖／台海大提供
美國福茂集團創辦人趙錫成捐資100萬美元，他偕女兒美國首位亞裔前部長趙小蘭為木蘭大樓揭牌。圖／台海大提供

海洋大學 趙小蘭

延伸閱讀

元大金蓋大樓重鋪人行單車道 止滑好到柯宇綸按讚

2男砸毀吳宗憲二女兒咖啡廳 檢起訴恐嚇公眾等罪

趙小蘭成就斐然 趙錫成教女如經營公司「遇事愈糟反而愈冷靜」

趙小蘭、趙錫成台大開講 勉勵青年學子開拓視野邁向成功之路

相關新聞

電動機車補助計畫…傳統車行抗議 基市府補助轉型

基市機車商業同業公會百餘人昨到市府抗議，不滿市府推出公益青年就業電動機車補助計畫，已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，要...

華人船王趙錫成捐助百萬美元 偕女趙小蘭揭牌海大木蘭大樓

國立台灣海洋大學原址「麗峰莊」教職員宿舍拆除後擴建新大樓，但因物價上漲導致工程經費暴增數千萬，幸獲美國福茂集團創辦人趙錫...

防東華實驗室火災重演 花蓮將增購化學消防車

國立東華大學理工一館化學實驗室4月因地震發生火災，但花蓮縣消防局8輛泡沫式化學消防車，無法處理禁水性物質災害，縣府向中央...

捍衛水源…永侒礦區開發說明會 險爆全武行

宜蘭員山鄉永侒礦區開發案進入二階環評，昨開地方說明會，居民、環團等上百人到場抗議，氣氛緊張險上演全武行。抗議者表示，永侒...

宜蘭地方發起「雙鐵共構區居民權益促進會」 提3大訴求

有鑑於中央推動高鐵延伸宜蘭建設案，資訊未盡公開透明，使得站址附近居民憂喜摻半，最近地方人士發起成立「宜蘭縣雙鐵共構區居民...

影／基隆大雷雨！七堵涵洞積水50公分 貨櫃車強闖拋錨

新北市汐止、平溪、基隆午後發生大雷雨，雨勢相當大，不少路面積水，預計下到5點23分，氣象署提醒有暴雨發生的機率，留意溪水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。