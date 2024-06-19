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電動機車補助計畫…傳統車行抗議 基市府補助轉型

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市機車商業同業公會百餘業者昨到市政府抗議，指電動機車計畫已對傳統機車行造成嚴重衝擊。記者游明煌／攝影
基隆市機車商業同業公會百餘業者昨到市政府抗議，指電動機車計畫已對傳統機車行造成嚴重衝擊。記者游明煌／攝影

基市機車商業同業公會百餘人昨到市府抗議，不滿市府推出公益青年就業電動機車補助計畫，已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，要求停止送電動機車。市府回應，將補助傳統車行加入「電動機車友善車行」，透過公部門資源，助傳統機車行產業轉型升級一臂之力。

業者昨上午9時齊聚市府前高舉標語、按喇叭高聲抗議，標語寫「破壞產業鏈」、「圖利電動車、扼殺燃油車」，警方在大門口戒備，阻止民眾進入，業者要求市長謝國樑出來面對，最後由秘書長方定安接下陳情書。

陳情書指出，一是即刻停止贈電動車方案另案檢討；二光是換機油、保養一年商機就有5億元，市府政策導致燃油業者利益重創，應提案補償；三市府未與業者溝通貿然執行，業者將尋求法律提出救濟方案。

基隆市機車商業同業公會理事長蘇致謙說，市府說要補助業者充電樁插座不符實際，因燃油和電動車是不同產業鏈，「業者已經粉碎性骨折了，市長拿一個OK繃給你貼」，無法解決問題。

市府回應，「電動機車友善車行」方案第一階段補助取得經濟部、勞動部與環境部合格證書車行，提高車行投入產業轉型意願；第二階段鼓勵車行與主要車廠合作，加入品牌端經銷體系者，市府將另行補助；第三階段持續協助市府進行機車汰舊換新者，市府亦提供補助。

市府認為，產業轉型無可避免將有陣痛期，市府理解燃油機車業者對生計擔憂，仍盼能以前瞻且積極應對產業革新的態度，敦促產業升級。

標語 車行 電動機車

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