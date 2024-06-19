聽新聞
test
0:00 / 0:00

防東華實驗室火災重演 花蓮將增購化學消防車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

國立東華大學理工一館化學實驗室4月因地震發生火災，但花蓮縣消防局8輛泡沫式化學消防車，無法處理禁水性物質災害，縣府向中央爭取預算添購化學消防車，預計補足5輛化學消防車、2輛化學災害處理車；東華大學校長徐輝明表示，樂見消防局買化學消防車，對花蓮縣居民來說「絕對是100分」。

消防局表示，轄內主要化學物質以油類為主，如汽油、柴油等油槽，特殊化學物質主要用在醫院、學校實驗室等，且使用存量較少，因此過去以採購泡沫化學消防車為主。

消防局表示，經與內政部消防署商議，將原訂2027年及2029年各補助2輛化災處理車的額度，變更提前至2025年起至2029年補助逐年購置，2025年增補1輛化學消防車、2026年2輛化學消防車、2027年1輛化學災害處理車、2028年2輛化學消防車，以及2029年1輛化學災害處理車。

消防局指出，這次東華大學實驗室火災案，急待增補乾粉化學消防車，感謝縣府全力爭取中央補助經費購置，未來將盡速依期程完成採購，並配發各單位使用，強化縣內搶救特殊化學物質火災能量。

東華大學震後受創，校方全力修復中，徐輝明表示，理工一館目前請成功大學鑑定有無化學物質，所幸無汙染殘留物，建物可當一般廢棄物處理，希望能在暑假期間拆除完。

宿舍修繕方面，因學生9月恢復上課，首先宿舍初步搶修後，正逐棟修復，加強宿舍耐震度，一定會把宿舍整修完善，在9月時讓學生安心入住。

宿舍 東華大學 火災

延伸閱讀

花蓮消防局將增7輛化學消防車 東華大學校長：絕對是100分

影／彰化員林市區火災…三名工人逃出 民眾驚險移機車畫面曝光

避免東華大學火災再上演 消防局將增購7輛化學消防車

日消防局公布攜帶式電扇爆炸影片 籲民眾警覺

相關新聞

電動機車補助計畫…傳統車行抗議 基市府補助轉型

基市機車商業同業公會百餘人昨到市府抗議，不滿市府推出公益青年就業電動機車補助計畫，已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，要...

防東華實驗室火災重演 花蓮將增購化學消防車

國立東華大學理工一館化學實驗室4月因地震發生火災，但花蓮縣消防局8輛泡沫式化學消防車，無法處理禁水性物質災害，縣府向中央...

捍衛水源…永侒礦區開發說明會 險爆全武行

宜蘭員山鄉永侒礦區開發案進入二階環評，昨開地方說明會，居民、環團等上百人到場抗議，氣氛緊張險上演全武行。抗議者表示，永侒...

宜蘭地方發起「雙鐵共構區居民權益促進會」 提3大訴求

有鑑於中央推動高鐵延伸宜蘭建設案，資訊未盡公開透明，使得站址附近居民憂喜摻半，最近地方人士發起成立「宜蘭縣雙鐵共構區居民...

影／基隆大雷雨！七堵涵洞積水50公分 貨櫃車強闖拋錨

新北市汐止、平溪、基隆午後發生大雷雨，雨勢相當大，不少路面積水，預計下到5點23分，氣象署提醒有暴雨發生的機率，留意溪水...

避免東華大學火災再上演 消防局將增購7輛化學消防車

國立東華大學理工一館化學實驗室4月因地震發生火災，但花蓮縣消防局8輛泡沫式化學消防車，無法處理禁水性物質災害。縣府為避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。