防東華實驗室火災重演 花蓮將增購化學消防車

國立東華大學理工一館化學實驗室4月因地震發生火災，但花蓮縣消防局8輛泡沫式化學消防車，無法處理禁水性物質災害，縣府向中央爭取預算添購化學消防車，預計補足5輛化學消防車、2輛化學災害處理車；東華大學校長徐輝明表示，樂見消防局買化學消防車，對花蓮縣居民來說「絕對是100分」。

消防局表示，轄內主要化學物質以油類為主，如汽油、柴油等油槽，特殊化學物質主要用在醫院、學校實驗室等，且使用存量較少，因此過去以採購泡沫化學消防車為主。

消防局表示，經與內政部消防署商議，將原訂2027年及2029年各補助2輛化災處理車的額度，變更提前至2025年起至2029年補助逐年購置，2025年增補1輛化學消防車、2026年2輛化學消防車、2027年1輛化學災害處理車、2028年2輛化學消防車，以及2029年1輛化學災害處理車。

消防局指出，這次東華大學實驗室火災案，急待增補乾粉化學消防車，感謝縣府全力爭取中央補助經費購置，未來將盡速依期程完成採購，並配發各單位使用，強化縣內搶救特殊化學物質火災能量。

東華大學震後受創，校方全力修復中，徐輝明表示，理工一館目前請成功大學鑑定有無化學物質，所幸無汙染殘留物，建物可當一般廢棄物處理，希望能在暑假期間拆除完。

在宿舍修繕方面，因學生9月恢復上課，首先宿舍初步搶修後，正逐棟修復，加強宿舍耐震度，一定會把宿舍整修完善，在9月時讓學生安心入住。