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捍衛水源…永侒礦區開發說明會 險爆全武行

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導
抗議民眾不滿永侒公司人員錄影，要求刪除檔案，現場一度發生推擠，幸未擴大。記者陳敬丰／攝影
抗議民眾不滿永侒公司人員錄影，要求刪除檔案，現場一度發生推擠，幸未擴大。記者陳敬丰／攝影

宜蘭員山鄉永侒礦區開發案進入二階環評，昨開地方說明會，居民、環團等上百人到場抗議，氣氛緊張險上演全武行。抗議者表示，永侒礦區靠近水質水量保護區，開發有破壞水源之虞；永侒公司稱，開礦不會影響水源，還能帶動地方產業。兩造未取得共識，預計8月13日再開說明會。

永侒實業公司2019年申請在員山鄉中華村新開約21.8公頃的礦業用地，包含19.8公頃礦區與2公頃道路，遭居民、環團強烈反抗，環評大會決議進入二階環評；今年1月經濟部畫定宜蘭縣粗坑水質水量保護區，未涵蓋礦業用地，永侒公司申請進入二階環評。

居民與環團組成「護水源反開礦行動聯盟」昨上午先在玉雲宮停車場開記者會，重申反對立場，上午10時與上百抗議者赴玉雲宮參加說明會。永侒公司說明會中，抗議者數度高呼「反開礦、護水源」，一度因不滿永侒公司人員錄影，發生推擠。

護水源反開礦聯盟指出，永侒公司申請的礦業用地靠近粗坑保護區，縣府也將礦場範圍畫為國土保育區第一類，不應開發；去年礦業法修法後，採礦需徵得土地利害關係人同意，本案多數用地是國有財產署租給居民，永侒公司若無法取得居民同意即應撤案。

縣長林姿妙、立委陳俊宇等人聲援抗議，林姿妙拿出「我愛宜蘭，我護水源」黃絲帶，表示自己立場與4年前一致，捍衛好山好水；陳俊宇說，中華村是宜蘭縣重要水源地、生態復育基地，距蘭陽溪也僅數百公尺，希望永侒公司遵照法規、尊重民意。

永侒公司表示，經環保局、自來水公司與學術單位檢測，開礦對水源沒有任何影響；礦區也不是國土計畫法規定的公有森林地，縣府不應畫為國土保育區第一類。開礦後當地可以發展為陶瓷觀光重鎮，創造更多就業機會，將續開地方說明會，取得居民認同。

保護區 宜蘭 環評

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