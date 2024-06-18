快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

邱佩琳落淚擁抱幫忙募款 海大附中生勇抗癌：我要上大學

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
副市長邱佩琳今天和林姓學生相擁而泣。圖／基隆市政府提供
副市長邱佩琳今天和林姓學生相擁而泣。圖／基隆市政府提供

海大附中林姓學生去年7月罹患重大惡性罕見腫瘤，近日要開始第二階段治療，他勇敢抗癌， 在基隆市府副市長邱珮琳協助下，和平島天顯宮和力揚停車場今天合捐40萬元幫忙。林姓學生說，感謝善心人士的幫忙，他會努力讀書，很希望和同學一起上大學，以後也要回饋幫忙更多的人。

國立海大附中二年級林姓學生，來自單親家庭，但去年7月被醫院診斷罹患重大惡性罕見腫瘤的嚴重挑戰，需要化學治療及投放標靶藥物，不過，家裡收入只有在安養機構上班母親薇薄工資，學校家長會及周大觀文教基金會發動「一書一希望」，支持生命勇士林同學，協助抗癌基金募款。

校長洪進源說，林姓學生罹患重大惡性罕見腫瘤的嚴重挑戰，他在學校是一名優秀的學生，無論在學業或課外活動都表現優異。

「很多人總是跟我說，這只是微薄小錢，但對我來說，是很大的幫助。」林姓學生今天說，他如果不能上學會很難過，他現在最想就是能完成抗癌，和同學一起考上大學，不要放棄自己的理想。

學校家長會、周大觀文教基金會及社會各界、市政府，去年為他募得100多萬元醫療費，林學生身體逐漸好轉，將進行第二階段的標靶藥物治療，醫療費不足70萬元。

天顯宮和天行者慈善協會今天熱心響應，力揚公司在該協會邀請下慷慨解囊。天行者慈善協會由基隆在地各領域的專業人士組成，建立基隆市的智慧行善愛心平台，集結眾人專業力量行善。

副市長邱佩琳指出，相當佩服林姓學生面對生命挑戰的勇氣，並感謝天行者慈善協會居中促成這次捐款，尤其肯定天顯宮與力揚公司的善舉。邱佩琳說，市府將繼續支持公益事業，呼籲更多的企業和個人參與公益事業，讓愛心傳遞，為社會注入正能量。

林姓學生說，感謝善心人士的幫忙，他會努力讀書，很希望和同學一起上大學，以後也要回饋幫忙更多的人。圖／基隆市政府提供
林姓學生說，感謝善心人士的幫忙，他會努力讀書，很希望和同學一起上大學，以後也要回饋幫忙更多的人。圖／基隆市政府提供
副市長邱佩琳今天和林姓學生相擁而泣。圖／基隆市政府提供
副市長邱佩琳今天和林姓學生相擁而泣。圖／基隆市政府提供

基隆 抗癌 腫瘤

延伸閱讀

美國粉紅澎裙大叔Bob、作家H同台 溫暖分享抗癌歷程

就業市場競爭激烈 中國大學畢業生付費實習求工作

2024世界大學影響力排名 雲科大名列全台科大第一

衛報：中機構尋求英大學合作 取得AI發展智慧軍事基地

相關新聞

錯在哪？國小數學考卷「9×4=36」分數沒了 全網揭正解：變考國文了

「現在國小數學怎麼這麼難？」一名家長在臉書社團「爆廢公社」請教網友，只見家中小孩的國小數學考卷中...

貢寮福連國小畢業生終身難忘 完成鐵人3項「海底領畢業證書」

位於台灣最東邊，號稱「極東之星」的貢寮區福連國小於今(18)日舉行畢業典禮，福連國小今年畢業典禮除延續傳統濃厚的海洋特色，今年更增加小鐵人挑戰，僅2位畢業生完成騎自行車、路跑、浮潛，最後潛到水深達五米的海底領取畢業證書，鐵人三項挑戰讓畢業生終身難忘。

邱佩琳落淚擁抱幫忙募款 海大附中生勇抗癌：我要上大學

海大附中林姓學生去年7月罹患重大惡性罕見腫瘤，近日要開始第二階段治療，他勇敢抗癌， 在基隆市府副市長邱珮琳協助下，和平島...

台中文山國中地方獨力負擔1.4億 教育部：第二期全力補助

中市南屯區西溪地區人口快速成長，原有學校人數不敷使用，市政府規劃在「文中52用地」新設國中。立委廖偉翔向教育部爭取經費，...

加速高齡校舍改建 北市明年估編39億…教育局：6、7間學校將動工

台北市老舊校舍多，校舍改建迫在眉睫，市長蔣萬安在0403地震後也指示教育局應加速改建。今年除了力行國小改建案動工外，西松...

高雄陽明國中、東光國小及高苑工商運動小將出國比賽 集團捐贈行李箱

高雄市陽明國中、東光國小及高苑工商運動小將們將出國比賽，經高雄市議長康裕成媒合，郡都集團捐出50個印有85大樓等高雄意象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。