邱佩琳落淚擁抱幫忙募款 海大附中生勇抗癌：我要上大學
海大附中林姓學生去年7月罹患重大惡性罕見腫瘤，近日要開始第二階段治療，他勇敢抗癌， 在基隆市府副市長邱珮琳協助下，和平島天顯宮和力揚停車場今天合捐40萬元幫忙。林姓學生說，感謝善心人士的幫忙，他會努力讀書，很希望和同學一起上大學，以後也要回饋幫忙更多的人。
國立海大附中二年級林姓學生，來自單親家庭，但去年7月被醫院診斷罹患重大惡性罕見腫瘤的嚴重挑戰，需要化學治療及投放標靶藥物，不過，家裡收入只有在安養機構上班母親薇薄工資，學校家長會及周大觀文教基金會發動「一書一希望」，支持生命勇士林同學，協助抗癌基金募款。
校長洪進源說，林姓學生罹患重大惡性罕見腫瘤的嚴重挑戰，他在學校是一名優秀的學生，無論在學業或課外活動都表現優異。
「很多人總是跟我說，這只是微薄小錢，但對我來說，是很大的幫助。」林姓學生今天說，他如果不能上學會很難過，他現在最想就是能完成抗癌，和同學一起考上大學，不要放棄自己的理想。
學校家長會、周大觀文教基金會及社會各界、市政府，去年為他募得100多萬元醫療費，林學生身體逐漸好轉，將進行第二階段的標靶藥物治療，醫療費不足70萬元。
天顯宮和天行者慈善協會今天熱心響應，力揚公司在該協會邀請下慷慨解囊。天行者慈善協會由基隆在地各領域的專業人士組成，建立基隆市的智慧行善愛心平台，集結眾人專業力量行善。
副市長邱佩琳指出，相當佩服林姓學生面對生命挑戰的勇氣，並感謝天行者慈善協會居中促成這次捐款，尤其肯定天顯宮與力揚公司的善舉。邱佩琳說，市府將繼續支持公益事業，呼籲更多的企業和個人參與公益事業，讓愛心傳遞，為社會注入正能量。
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