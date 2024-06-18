花蓮縣國土功能分區圖初審 國土署：送大會審議

國土署今天召開國土計畫審議會專案小組會議，有關花蓮縣國土功能分區圖草案初審，經專案小組討論後，原則同意，全案將提大會審議。其餘地方政府也正積極辦理國土功能分區圖審議作業。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，花蓮縣政府依全國國土計畫及花蓮縣國土計畫指導，繪製國土功能分區圖，並納入花蓮市及花蓮港發展需求，將未來發展地區依法劃設為城鄉發展地區；原住民族聚落則劃設為農業發展地區第4類，以符合在地整體發展及民眾生活所需。

國土署說，近年來花蓮縣持續推動地方創生及相關配套措施，吸引許多青年返鄉。花蓮縣政府也在這次國土功能分區圖繪製作業階段，盤點各部落、聚落的公共設施及發展潛力情形，依現況提出具公共服務性質的設施等土地範圍。

國土署指出，後續將藉由鄉村地區整體規劃通盤，以改善聚落環境，打造青年回鄉宜居的生活空間。經內政部國土計畫審議會專案小組委員討論後，原則同意花蓮縣府所提劃設方式，期盼在促使花蓮鄉村地區發展有序之際，讓花蓮人口回流，達成國土保護及促進在地經濟適宜發展的雙贏目標。

國土署表示，目前連江縣、金門縣及花蓮縣所送的國土功能分區圖草案，已提報內政部國土計畫審議會專案小組審議完成，後續將提報大會審議。

國土署說，其餘地方政府也正積極依行政院今年4月1日會議結論，辦理國土功能分區圖審議作業，內政部將於地方政府函送到部後，儘速召開國土計畫審議會議進行審議，以順利完成國土功能分區圖公告作業，正式實施國土計畫管理，落實國土永續發展。