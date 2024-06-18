宜蘭地方發起「雙鐵共構區居民權益促進會」 提3大訴求

有鑑於中央推動高鐵延伸宜蘭建設案，資訊未盡公開透明，使得站址附近居民憂喜摻半，最近地方人士發起成立「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」，期盼政府徵收高鐵用地時減少拆遷民房、合理徵收補償，共榮共好，讓中央與地方都互利。

該進會表示，高鐵延伸到宜蘭是縣民共同期待，回顧高鐵選址設站核定過程一波三折，最終選在縣府以南350公尺設站，但高鐵特定區居民一則以喜、一則以憂，喜的是終於贏來便捷的高鐵交通，讓宜蘭納入台灣1日生活圈；憂的是特定區內居民終日提心吊膽，擔心被拆遷住房及被徵收價格不合理。

促進會指出，目前各項訊掌握在政府手中，加上相關土地徵收價格及範圍資訊不公開、不透明，造成資訊不對等， 地主每天惶恐土地將被徵收、房屋被拆遷，甚為憂心。

經由地方士紳簡國隆、謝國興等人積極奔走成立「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」，一路從32位發起人到成立籌備會，訂於6月23日在宜蘭市揭牌成立。促進會將提出3大訴求：

一、政府徵收高鐵用地時，應減少拆遷居房，且對用地徵收與住房之需提出合理補償方案。

二、政府在高鐵設站案，執行過程中應與促進會溝通對話，相關徵收過程應公開透明，並適時對等公開各項相關資訊。

三、促進會願成為政府與被徵收戶間的對話橋樑，且願提出高鐵執行過程中的正向建言，以利帶動地方社會繁榮共創雙贏。