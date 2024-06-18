東華大學成立有機農產品驗證中心 助花東有機農業發展

花蓮自然環境得天獨厚，許多農友投入有機農業，過去東部沒有驗證單位，只能遠送北部驗證。國立東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，通過全國認證基金會（TAF）認證，取得「有機農產品驗證機構」，成為東部首家有機農產品驗證中心。

東部從事有機農業的農民多，為讓農產品驗證更方便，在東華大學前校長趙涵㨗及理工學院前院長郭永綱推動下，在2021年成立「農業驗證與服務提升中心」，盼為花東地區優質農產品提供驗證與農業服務。

東華大學農服中心歷經近3年的準備，終於在6月初通過全國認證基金會認證，取得驗證機構資格，是東部首家有機農產品驗證中心，將為東部農友提供便捷、深入驗證服務，有助於推動東部發展有機農業，確保農產品安全品質。

農服中心主任張瑞宜表示，中心人員條件與訓練相當完善，2022年起陸續在花蓮、台東等舉辦多場專業稽核員訓練課程，培訓許多優秀驗證稽核人才，提升在地服務能量，也創造就業機會。

她說，農服中心未來將引進更多農業新知與技術，提升驗證專業品質，也持續辦理稽核員訓練課程，及有機驗證說明會等推廣活動，協助農友轉作有機及申辦驗證，透過推動責任生產與消費，讓環境永續，創造更多在地產業發展機會。